“Ecco il bacio!”. Riccardo Scamarcio e la nuova (famosa) fidanzata. Dopo il gossip la foto-conferma

Il gossip era scoppiato solo poche settimane fa, oggi la conferma con una foto che immortala il bacio. E lo scatto è la conferma dell’addio di Riccardo Scamarcio alla moglie Angharad Wood, dalla quale ha avuto una bimba, Emily, nata nel luglio del 2020.

Dopo la lunga storia d’amore con la collega Valeria Golino, Valerio Scamarcio ha conosciuto Angharad Wood, manager e avvocatessa di origini londinesi, nata nel 1974 – 6 anni in più di Scamarcio – e i due hanno iniziato a frequentarsi. Poi il matrimonio lontano dal clamore del gossip e nel luglio del 2020 la nascita della figlia Emily.

Riccardo Scamarcio, il bacio con l’attrice

Angharad Wood, anima della talent & literary agency Tavistock Wood, un’agenzia di management che cura i rapporti professionali di attori e scrittori la cui sede è a Londra, sembrava la donna perfetta per Riccardo Scamarcio, diventato per la prima volta padre a 40 anni e con la fede al dito a un anno dal fidanzamento.





Poche settimane fa la bomba gossip: “Riccardo Scamarcio si frequenta con la collega Benedetta Porcaroli”. La moglie era stata immortalata mentre portava via da casa numerosi scatoloni e l’attore si era levato la fede. Insomma, chiari segnali di una storia finita. La conferma è arrivata con la paparazzata pubblicata dal sito WhoopSee, dove si vedono i due attore in procinto di baciarsi. Tutto sarebbe cominciato sul set del film La scuola cattolica, ma i due erano impegnati non hanno ceduto.

RAGA MA IN CHE SENSO BENEDETTA PORCAROLI E RICCARDO SCAMARCIO SONO UNA COPPIA pic.twitter.com/Ja2qCwo3tZ October 5, 2021

La passione sarebbe scoppiata sul set de L’ombra del giorno e così hanno dovuto mettere fine alle storie: lui con la manager britannica e l’attrice con il regista Michele Alhaique. Classe 1998, Benedetta Porcaroli ha esordito sul piccolo schermo nel 2015, all’età di 17 anni, nella popolare fiction Rai ‘Tutto può succedere’. Il successo è arrivato nel 2018, anno in cui ha recitato nella serie Netflix “Baby”.