I presupposti perché funzionasse sembravano esserci tutti, invece tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua è finita. Dopo qualche settimana d’amore e di foto insieme e di dediche social, i due sono tornati nello studio di Uomini e Donne e hanno rotto definitivamente.

Nel frattempo, lo ricordiamo, aveva fatto il suo ritorno anche Ida Platano, storica ex del cavaliere di Taranto, che ha quindi assistito all’addio con quella che una volta era una sua ‘rivale’. In ogni caso, dopo l’addio, Riccardo è praticamente sparito. Roberta ha continuato a rilasciare interviste e a pubblicare Storie su Instagram mentre il suo dopo la puntata famosa di UeD ha deciso di chiudersi nel suo silenzio, come fatto notare anche dal Magazine del programma, che aveva provato a contattarlo.

Riccardo Guarnieri, la foto con un’altra donna accende il gossip

Ma il pubblico lo sa che anche lo scorso anno, sempre in questo periodo, Riccardo Guarnieri aveva deciso di metabolizzare nella sua solitudine la rottura definitiva con Ida Platano. Anche sui suoi profili tutto tace, ma ora si torna a parlare di lui per una foto social che ha subito scatenato il gossip: dopo Roberta e Uomini e Donne ha ritrovato l’amore?





Deianira Marzano ha condiviso tra le sue Storie uno scatto in cui il cavaliere di Taranto, che come detto non aggiorna il suo Instagram da settimane, appare sorridente a fianco a una donna. Non si conosce l’identità di questa persona, ma l’influencer lancia comunque questa bomba di gossip oscurandole gli occhi. E commenta: “Ha subito rimediato? Poi lo voglio a settembre quando dice che sta solo lui”.

Deianira Marzano aggiunge anche una strofa del nuovo brano di Elettra Lamborghini ‘Pistolero’. Come detto, nella foto in questione non ci sono né dediche né tag, solo due grandi sorrisi. Ma ovviamente potrebbe essere chiunque, anche un’amica o una parente. Non è detto che abbia voltato pagina. E Roberta? Poco fa ha scritto una frase che sembrerebbe una frecciatina. “Il problema di alcuni uomini è che fanno sempre gli stessi errori!”. Sarà riferita a Riccardo?