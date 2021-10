A un anno e mezzo da quella lettera d’addio, sono tornati insieme Raimondo Todaro e Francesca Tocca. La reunion è stata ufficializzata con un bel bacio che i due si sono dati ad Amici. Cupido è stata Maria De Filippi con l’aiuto dei comici Pio e Amedeo che ospiti di “Amici” hanno scherzato sul valzer di volti noti tra “Ballando con le Stelle” e il talent show di Canale5: “Abbiamo dato Arisa e tre tronisti, noi ci siamo presi Todaro e 700 euro in cash. Ma ora che c’è Todaro, c’è anche la Tocca? Chiamatela!”.

I due sono stati intervistati dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ed hanno parlato del ritorno di fiamma. “Le mie emozioni erano… da un lato io e Francesca siamo dei loro fan, quindi avevo la faccia del bambino che vede la giostra, allo stesso tempo però mi volevo nascondere sotto il bancone – ha detto Raimondo Todaro -. Ho pensato ‘sono l’ultimo arrivato qui dentro e quindi sarò il primo della lista di Pio e Amedeo’. Alla fine è anche stato un momento tenero e comico”.

“Come siamo tornati insieme io e Raimondo? – spiega Francesca Tocca -. Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme’. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati”.





Raimondo Todaro ha parlato di quando Francesca si è messa con Valentin e loro 3 si sono ritrovati all’improvviso su tutti i settimanali di gossip: “Non avevamo intenzione di dire che ci eravamo lasciati. Non era una cosa bella, perché sbandierarlo al pubblico?! Il fatto è che noi ci eravamo lasciati, io stavo in un’altra casa, solo i miei genitori lo sapevano. Neanche gli amici stretti erano a conoscenza della cosa”.

Io sono sempre felicissima quando una famiglia, specie con bimbi piccoli di mezzo, si riunisce, poi Raimondo è stupendo, Francesca è pazzesca aiuto piango sono bellissimi, VALENTIN CHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII #amici21 pic.twitter.com/MJdWPBU0dE October 24, 2021

“Poi la notizia della nuova storia di Francesca? Sì. Ci siamo trovati su tutti i giornali e i siti di gossip. Ma questa volta abbiamo fatto la stessa cosa. Ci siamo rimessi insieme e non l’abbiamo detto a nessuno”. Francesca Tocca ha concluso e ha ringraziato Maria De Filippi: “Mi è stata molto vicino. Anche se avevo fatto degli sbagli, ecco, lei anche da lontano mi è stata accanto. Poi non mi ha mai giudicata”.