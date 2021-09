Clamorosa voce di gossip su Raimondo Todaro. Il coreografo, che ha lasciato dopo tanti anni ‘Ballando con le stelle’ di Milly Carlucci, è stato avvistato in dolce compagnia con una persona inaspettata. L’indiscrezione ha ovviamente fatto immediatamente il giro della rete. E c’è una foto ad inchiodarlo, quindi sarà difficile per lui smentire questa notizia. A riferire tutto ci ha pensato l’influencer Amedeo Venza, che ha fatto comunque entusiasmare i tantissimi fan dell’uomo, rimasti sorpresi.

A chi ha sostenuto che abbia ‘tradito’ Ballando per Amici, Raimondo Todaro ha assicurato di non essersi comportato male: “Ho fatto un salto senza rete, non ho giocato sporco”. Poi ha aggiunto che quando ha preso la decisione di salutare il programma di Rai Uno non ci fosse ancora nessuna “trattativa economica con Maria” per entrare ad Amici. E che tantomeno non esistesse ancora alcun “contratto firmato”. E poi ha anche riferito di essere stato contagiato dal coronavirus, che lo ha messo ko.

Raimondo Todaro ha passato una serata sicuramente piacevole in compagnia di una donna, che lui conosce molto bene. Questo incontro non era per niente previsto e aspettato da molti, invece si è materializzato a sorpresa generando comunque anche felicità. E ora c’è chi sogna qualcosa che fino a qualche tempo fa pareva impossibile. Non sappiamo se dietro questo incontro ci siano esclusivamente motivazioni lavorative o se la scintilla amorosa è pronta ad arrivare improvvisamente.





Raimondo Todaro è stato beccato con l’ex moglie Francesca Tocca. Questo il racconto di Amedeo Venza, che ha allegato delle foto emblematiche in una sua storia Instagram: “Raimondo Todaro e Francesca Tocca erano a cena insieme alle rispettive famiglie. Ritorno di fiamma o semplice amicizia?”. I due si sono tra l’altro abbracciati. Difficile capire se possa esserci qualcosa in più, ma sta di fatto che questo riavvicinamento ha aperto le porte ad ipotesi che sembravano impossibili fino a poco tempo fa.

Simone Di Pasquale ha commentato recentemente l’addio di Raimondo Todaro a ‘Ballando con le stelle’:“Ho appreso la notizia dai social e gli ho mandato subito un messaggio, però lui mi ha risposto in modo molto vago. So anche che Milly gli ha detto di essere dispiaciuta, ma preferisco non entrare nei particolari. Solo loro due sanno qual è la verità. Conosco Raimondo e la sua intraprendenza, per cui se si sente di farlo è giusto che sia così. Ma non ho trovato carina la discussione tra lui e Milly”.