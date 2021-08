Un vero terremoto si è abbattuto su Ballando con le stelle: l’addio di Raimodo Todaro. Il ballerino ha ufficialmente deciso di lasciare il programma di Milly Carlucci dopo ben 16 anni e molte vittorie: Fiona May, Veronica Oliver, Elisa di Francesca e Giusy Versace. Il ballerino ha fatto sapere attraverso un lungo post in cui ha voluto ringraziare la famiglia allargata di Ballando con le Stelle e dalla prossima stagione sarà uno dei nuovi coach di Amici di Maria De Filippi.

La notizia ha lasciato senza parole Milly Carlucci. “Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese, nel nostro mondo le voci circolano velocemente. Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare Ballando – ha scritto Milly Carlucci – Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. È così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme. Stamattina, con un po’ di delusione, ho invece visto il suo post”.

Raimondo Todaro addio a Ballando con le stelle: la verità di Giovanni Ciacci

“Leggo con molta tristezza il post di Milly. – ha scritto Raimondo Todaro – Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono vere a volte no, e qualora vi fossero delle trattative in corso non vedo che male ci possa essere, anzi mi auguro che arrivino presto nuove opportunità. Avrei incontrato con immenso piacere Milly per comunicargli la mia decisione a voce (cosa che tra l’altro ci siamo ripromessi di fare appena io sarò guarito), ma 5 giorni fa sono risultato positivo al Covid e quindi sono in isolamento a casa, ma forse questo le voci che circolano non l’hanno riportato”.





E ancora: “Ho preferito avvisarla subito della mia decisione poiché spero di negativizzarmi in fretta, ma qualora così non fosse, le avrei comunicato troppo tardi rispetto all’inizio del programma la mia decisione e ciò avrebbe causato, forse, un disagio. Io comunque la ringrazio e senza rancore mi prendo i suoi auguri con tutto il cuore.”

Dopo un botta e risposta anche Giovanni Ciacci, che con il ballerino ha condiviso proprio la sua esperienza a Ballando con le stelle, è voluto intervenire. “L’ho chiamato. -ha detto il costumista – Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata”, ha affermato Ciacci.

Giovanni Ciacci ha anche parlato della giuria del programma condotto dalla Carlucci: “Sono solo voltagabbana, a seconda di come gli gira votano per la persona che si trovano davanti e non per la sua esibizione. Era meglio cambiare. Tenere Carolyn Smith è giusto, è l’unica che ne capisce di danza e che ha la competenza per giudicare i ballerini. Secondo me ogni anno dovrebbero esserci personaggi nuovi”.