Sono ormai settimane, se non addirittura mesi, che si parla continuamente di Stefano De Martino ed Emma Marrone. I due ex fidanzati hanno ripreso i rapporti, dopo averli troncati del tutto molto tempo fa. Come ricordato dal sito Today, la relazione finì nel 2012 quando lui si innamorò di Belen Rodriguez.

Ora ci sarebbe una novità sostanziale su Stefano De Martino ed Emma Marrone, riportata in anteprima dal settimanale Oggi. In copertina sono finiti proprio il conduttore di Affari tuoi e la cantante, dato che ci sarebbe una svolta importante e inattesa sul loro particolare legame.

Stefano De Martino ed Emma Marrone: la novità inaspettata

Anche un video è stato pubblicato sulla pagina Instagram del settimanale, infatti a parlare è stato proprio il direttore di Oggi, Andrea Biavardi. Ormai tra Stefano De Martino ed Emma Marrone ci potrebbe essere qualcosa in più del semplice rapporto amichevole, sebbene loro non si siano finora sbilanciati.

Questo quanto riportato dal settimanale Oggi, che ha ipotizzato qualcosa di stupendo per i fan di entrambi: “Il settimanale Oggi, in edicola da giovedì 27 marzo, li mette in copertina perché ha la conferma che i due sono tornati a frequentarsi. Ritorno di fiamma dunque? C’è più di un indizio”.

Recentemente Emma era andata a seguire uno spettacolo teatrale di Stefano, poi lo stesso De Martino a compiuto un bel gesto. Ha infatti fatto un invito ad Emma in occasione dell’ultima puntata del programma Stasera tutto è possibile e sono anche andati a cena, assieme agli altri protagonisti della trasmissione. Dunque, la frequentazione potrebbe aver raggiunto un momento clou e tutti sognano ad occhi aperti.