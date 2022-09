Raffaella Fico è una delle showgirl più belle d’Italia ed è reduce dalla recente esperienza al GF Vip 6. Ma ora è stata beccata in un modo totalmente diverso, infatti la sua trasformazione è stata incredibile. A mostrare com’è diventata l’ex gieffina è stata la pagina Instagram The Pipol Gossip, che ha postato un brevissimo filmato di lei. Ed effettivamente il cambiamento è molto evidente. Diversi anche i chili persi dall’ex di Mario Balotelli, che probabilmente ha seguito una dieta particolare per tenersi ancora più in forma.

Per Raffaella Fico la trasformazione è sotto gli occhi di tutti. Prima di dirvi com’è diventata, lo scorso mese di agosto, invece, lei ha comunicato ai suoi follower di essersi lasciata col compagno. Un utente ha domandato a Raffaella Fico: “Sei sempre più bella, come procede la relazione con il tuo compagno?”. E la risposta a sorpresa è arrivata immediatamente: “A dire il vero l’ho lasciato… Non sono più fidanzata…” E successivamente c’è chi le ha chiesto: “Come mai ti sei lasciata? Sembrava così innamorato, idem tu”. E l’ex gieffina: “Lasciamo stare… Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”.

Leggi anche: “Una delusione enorme”. Raffaella Fico, brutta botta nel privato: “Purtroppo è andata così”





Raffaella Fico, trasformazione totale: com’è diventata

I colleghi di The Pipol Gossip si sono subito accorti di una Raffaella Fico differente dal solito. La trasformazione è lampante, ma ovviamente in senso positivo. E per far vedere com’è diventata adesso è stato diffuso questo video di brevissima durata, in cui era insieme ad un’altra donna. Ora si sta godendo la vita da single, visto che non ci sono informazioni riguardo ad un possibile nuovo partner, e il suo fisico è ancora più perfetto. Migliorare sembrava un’impresa difficile, tenuto conto della sua straordinaria bellezza, ma ci è riuscita.

Ecco la notizia su Raffaella Fico: “Raffaella Fico, dopo l’esperienza dello scorso anno al GF Vip e la fine della sua relazione d’amore con l’imprenditore Piero Neri, si mostra con nuovo look super semplice:

zero make up, con cappellino e dimagrita. E a voi piace la Fico?”. Qualche commento, decisamente poco carino, è arrivato: “No, è come la sabbia nelle mutande”, “Dimagrita? A me sembra sempre lei”. Invece effettivamente è parsa ancora più affascinante, tenuto conto che non aveva nemmeno il trucco”.

Per quanto riguarda la sua vita professionale, Raffaella Fico è stata nel 2022 concorrente di Avanti un altro! Pure di sera di Paolo Bonolis mentre nel 2021 concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nello stesso anno, sempre in qualità di concorrente, è stata protagonista a Games of Games – Gioco Loco su Rai 2, trasmissione presentata da Simona Ventura.