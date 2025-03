Carlos Diaz Gandia, coreografo di fama internazionale, ha recentemente guadagnato molta attenzione grazie al suo approccio alla danza, che ha fatto il giro dei social grazie a un particolare video del backstage del videoclip di “Chiamo io, chiami tu”, brano della che la cantante italiana Gaia ha portato in gara al Festival di Sanremo 2025. Durante le riprese del videoclip, il coreografo ha dato indicazioni alla cantante in un modo molto particolare, utilizzando suoni anziché i tradizionali numeri o comandi tipici del mondo della danza.

A rubare la scena a Gaia è stato proprio il ballerino Carlos che nel video postato sul web spiega i passi attraverso dei suoni onomatopeici “Shom sha sha tiki ta tiki ta kaka”, diventati un vero e proprio tormentone e ispirazione di meme che da settimane invadono TikTok ei reel di Instagram. Il suo modo di dare le direttive a Gaia durante la registrazione del video ha sorpreso non solo i fan della cantante, ma anche numerosi professionisti del settore.

Carlos Diaz Gandia, chi è il coreografo di Gaia

Come detto il video è diventato virale sui social, con molte persone che hanno apprezzato il suo stile originale e incuriosendo molto anche per la sua forma fisica. Carlos Gandia non ha proprio il fisico di un coreografo e ballerino ma la sua forza ed energia hanno fatto passare in secondo piano questo aspetto. A Che tempo che fa ha anche detto: “Se mi sono offeso per i commenti? No! Quello che si vede nel video sono io come persona. Sono molto tranquillo di come sono e sono molto fiero della mia persona e del mio percorso lavorativo come coreografo. Secondo me quello che è molto carino di questo video è che c’è un coreografo un po’ pazzo che gasa la sua artista”.

” Il giorno di produzione del video è molto lungo, la gente della produzione sta in silenzio, quindi io sono lì per l’artista e sono lì per gasarla. Stavamo godendo il nostro lavoro. Perché, quindi, devi avere un commento per il mio fisico perché non ho un corpo normativo che la gente si aspetta da un ballerino? Se lasci un commento del genere sei tu che hai sbagliato nella vita”, ha detto ancora. Ma vediamo chi è davvero Carlos Diaz Gandia.

Carlos Diaz Gandia è un coreografo di fama internazionale. È nato a Valencia nel 1995 e grazie al suo talento ha cominciato a collaborare con grandi artisti del panorama musicale mondiale, prima di essere chiamato in Italia per lavorare al fianco di Mahmood. Carlos è il coreografo di ‘Tuta Gold’, ‘Clan’ e ‘RA TA TA’, coreografie che avevano già fatto impazzire i social. Carlos è anche il coreografo di ‘Sesso e Samba’, hit estiva di Gaia e Tony Effe.Ha collaborato con grandi artisti come Nathy Peluso, molto conosciuta in Argentina, Feid & Rema, Lola Indigo e l’attore Will Smith.