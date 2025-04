Un mese fa, Alessandra Amoroso ha sorpreso i suoi fan con un annuncio carico di emozione e dolcezza: è incinta. La notizia è arrivata direttamente dai suoi profili social, dove la cantante ha condiviso non solo il lieto evento, ma anche il sesso del nascituro – una bambina – e il nome scelto: Penelope. Una rivelazione che ha scaldato il cuore dei suoi follower, ma che non ha minimamente rallentato la carriera dell’artista. Amoroso, infatti, ha confermato le nuove date del tour, ha lanciato il singolo “Cose stupide” e continua ad apparire in televisione e in radio, dimostrando un’energia inarrestabile.

Proprio durante una recente intervista a 105 Friends, il programma radiofonico condotto da Tony & Ross, la cantante ha raccontato alcuni retroscena della gravidanza, tra cui un episodio particolarmente tenero che coinvolge Maria De Filippi. Alessandra ha infatti svelato che la celebre conduttrice è stata una delle prime persone a venire a conoscenza della gravidanza, addirittura prima di un annuncio ufficiale. “Tra le prime persone a sapere della bimba in arrivo c’è stata Maria. Io ancora non l’avevo detto in giro. Infatti lei l’ha saputo senza che io lo dicessi di preciso”, ha raccontato la Amoroso in diretta, spiegando che il tutto è nato da una semplice telefonata.

Alessandra Amoroso incinta, la reazione di Maria De Filippi

Durante quella conversazione, Alessandra aveva chiamato De Filippi per un consiglio sulle analisi mediche da fare a Roma, dove si era da poco trasferita. Ma Maria, con la sua proverbiale intuizione, ha colto subito il segnale. “Lei l’ha scoperto così, l’ha buttata ad indovinare. Io l’ho chiamata e le ho chiesto un consiglio per fare delle analisi e lei di botto mi ha detto ‘ma tu sei incinta’. La mia mamma, le mando un bacio”, ha ricordato la cantante, rimasta ovviamente sorpresa da come l’abbia subito ‘scoperta’.

Ma la Amoroso non si è limitata a questo racconto. Durante la stessa intervista ha parlato anche del compagno, Valerio Pastore, un 31enne tecnico del suono originario di Eboli. “Il padre della bambina non è famoso, nemmeno conosciuto. Lui non è noto ma lavora in qualche modo in questo ambiente, è un tecnico del suono”, ha spiegato, aggiungendo con un sorriso qualche dettaglio scherzoso sul concepimento: “La data dov’è stata concepita? Ma dai! Diciamo che io dopo i concerti non sono stanca, anzi ho l’adrenalina a palla… Non so in quale città ho concepito la piccina, ma è stato a inizio dicembre quindi guardatevi le date del tour”.

Maria che scopre della gravidanza di AleAmo

🤖SEI INCINTA?🤖 pic.twitter.com/GKxZUlpDxz — Brutta Persona (@GBruttaPersona) April 16, 2025

Il nuovo capitolo della vita privata della cantante, dunque, si intreccia con forza e naturalezza a quello professionale. Con l’estate alle porte, Alessandra è pronta a salire di nuovo sul palco, portando con sé non solo la sua musica ma anche l’emozione di una maternità vissuta senza freni, con leggerezza e passione. Alla domanda se desideri altri figli durante il tour, la risposta è arrivata senza esitazioni: “Ma no, basta!”.