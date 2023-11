“Purtroppo è morto”. Orietta Berti stravolta, la sua perdita l’ha segnata: “Un dolore enorme”

Una pessima notizia ha raggiunto Orietta Berti. La stessa cantante ha confermato di aver dovuto fare i conti con un lutto, che ha rattristato non solamente lei ma anche suo marito Osvaldo. Sono stati travolti da un sentimento di dolore enorme, che ha lasciato entrambi attoniti. Purtroppo hanno detto addio a qualcuno che era entrato nelle loro vite e mai avrebbero voluto separarsi. Però è andata così e ora lei ha avuto la forza di raccontarlo.

Proprio in questo periodo Orietta Berti è grande protagonista in televisione, grazie a Io Canto Generation. Ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità e qui si è soffermata anche sul lutto. Ma è stata ovviamente l’occasione giusta per soffermarsi anche sulla trasmissione di Canale 5, dove lei lavora come giudice in compagnia di Albano Carrisi, Michelle Hunziker e Claudio Amendola. Vediamo cosa ha affermato l’artista.

Orietta Berti in lutto: “Mi ha lasciato un grande dolore”

Prima di parlare di Orietta Berti e di questo lutto, ecco cosa ha detto a proposito del programma Mediaset: “Una grande occasione, ai giovanissimi di Canale Cinque consiglio di prenderla come un meraviglioso gioco, sicuramente vivranno tutti delle emozioni bellissime che ricorderanno tutta la vita. Oggi per gli aspiranti cantanti ci sono molte più possibilità. Ai miei tempi non c’era tutto questo, la rete, i social, un talent come Io Canto Generation è un’occasione bellissima”.

La giudice di Io Canto Generation ha perso uno dei suoi cani: “Osvaldo e io abitiamo in una casa di tre piani e al piano terra abbiamo un cane, prima erano due ma purtroppo uno se n’è andato lasciandosi a fare i conti con un dolore indicibile“. Dunque, hanno sofferto moltissimo per questo addio all’amico a quattro zampe, ora ne è rimasto soltanto uno e per Orietta ed Osvaldo non è stato affatto facile affrontare questa perdita.

Adesso sta pensando al lavoro e a questo nuovo ruolo nel piccolo schermo, ma il suo cuore è ovviamente molto addolorato perché i cani rappresentano una sua fonte vitale e perderne uno è stata una mazzata incredibile.