Un dolore indescrivibile e poche parole per annunciare a tutti i suoi seguaci la perdita di una persona importantissima per la sua vita. Roberta Capua è in lutto per la morte di una donna che le ha donato tantissimo amore e che non potrà mai dimenticare. Non ce l’ha fatta a dire molto, anche perché la sofferenza sarà immane, ma ha comunque voluto condividere questo momento difficile con tutti i suoi fan.

Anche tanta gente famosa ha voluto mostrarle vicinanza in questa particolare fase della sua vita. Roberta Capua è stata costretta a fare i conti con questo lutto terribile, uno dei peggiori in assoluto. Dovrà ugualmente avere la forza di andare avanti e non sappiamo se riuscirà a dire qualcosa in più nelle prossime ore o prossimi giorni, quando inizierà a provare ad elaborare questa mancanza che ora le starà togliendo il fiato.

Leggi anche: “Purtroppo è morto”. Uomini e Donne, lutto per l’amato protagonista





Roberta Capua, gravissimo lutto: la vicinanza degli amici famosi

Dunque, Roberta Capua sta soffrendo moltissimo per questo lutto giunto nelle ultime ore, infatti ha comunicato tutto sul suo profilo Instagram ufficiale con una foto della persona defunta e due parole che hanno fatto piangere i suoi follower. Anche perché questa donna era molto conosciuta anche dal pubblico italiano. La conduttrice ha detto tutto nella giornata di domenica 19 novembre e subito dopo sono apparse molte reazioni.

A morire è stata la madre di Roberta Capua, la prima Miss Italia Marisa Jossa. Lei ha scritto: “Ciao mamma“. La signora è deceduta a 85 anni. Vinse il prestigioso concorso di bellezza nel 1959, quando ad Ischia trionfò su tutti quando era 21enne. Poi anche la figlia ottenne lo stesso traguardo molti anni dopo, parliamo del 1980. La mamma della presentatrice Rai era rimasta vittima di un bruttissimo incidente 9 anni fa, ma si era lentamente ripresa.

Tra i vip che hanno subito voluto dare le condoglianze a Roberta Capua, esprimendole massimo supporto in questo difficile momento, sono spiccati i nomi di Monica Leofreddi, Simona Ventura, Maria Grazia Cucinotta e Antonella Clerici.