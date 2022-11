La proposta di matrimonio a Gessica Notaro da Filippo Bologni. Scena surreale e dolcissima al Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition di domenica 6 novembre, alla Fieracavalli di Verona. Ospiti dell’evento appunto Gessica Notaro e Filippo Bologni. I due si sono conosciuti proprio in questa sede e proprio grazie all’amore per i cavalli andalusi. Eccolo quindi il sei volte campione italiano nel salto ad ostacoli che prende il microfono del presentatore e decide di fare qualcosa di bellissimo per la donna della sua vita.

Filippo infatti ha chiesto all’ex Miss Romagna di sposarlo con una proposta di matrimonio da sogno, pochi minuti prima dell’inizio del Gran Premio. Eccolo che nel video pubblicato sui social, si vede Bologni prendere la parola al microfono, durante la giornata di gare, inginocchiarsi e fare la proposta alla fidanzata. Senza parole Gessica, incredula, bloccata dall’emozione.

La proposta di matrimonio a Gessica Notaro

Non dice niente, poi lo abbraccia forte, prima di confermare il proprio “sì” e baciarlo: “Sono senza parole”, dice dopo al microfono prima di scappare con Filippo. Tutti ricordiamo tristemente la vicenda di Gessica Notaro. La ragazza fu sfregiata al volto con l’acido da parte del suo ex fidanzato nel 2017. Il gesto le costò la perdita della vista da un occhio.

La meravigliosa Gessica, famosa nelle competizioni di bellezza, piano piano ha ricostruito la sua vita, prima sottoponendosi a una serie di delicati interventi chirurgici, poi diventando attivista per i diritti delle donne e contro le violenze di genere. Orgogliosa di quello che è, Gessica è riuscita a imporsi anche nel mondo dello spettacolo, partecipando a diversi programmi tv, come Quelli che il calcio, Ciao Darwin, Amici di Maria de Filippi.

Ma la sua grande passione rimane l’equitazione, condivisa dal fidanzato. E alla fine, a pensarci bene, non poteva esserci posto migliore per Filippo, per dimostrare tutto il suo amore verso Gessica. Una proposta che rimarrà negli annali di questo paese, senza dubbio.

