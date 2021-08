Da quando hanno deciso di trasferirsi in California, lasciandosi alle spalle oneri e onori della Corona britannica, si parla sempre più di frequente di Harry e Meghan Markle. Tra interviste esclusive, gossip e rivelazioni compromettenti non c’è giorno che i due sono sulle pagine dei tabloid. Nei giorni scorsi era addirittura intervenuta la Regina Elisabetta in persona, la cui pazienza nei confronti del nipote e di sua moglie pare essere agli sgoccioli.

A riferirlo è il prestigioso The Sun, che scrive di essere entrato in contatto con una fonte reale molto vicina a Buckingham Palace, la quale ha rivelato che la Regina da ora in poi non sarà più disposta a tollerare attacchi provenienti dai ‘Duchi ribelli’, i Sussex. Elisabetta sarebbe pronta a schierare i suoi avvocati per difendere il Regno da ulteriori sortite di Harry e Meghan. “Sua Maestà non è disposta a tollerare ulteriori attacchi”, ha dichiarato la fonte reale interpellata dal The Sun. Il tabloid aggiunge che a Palazzo ci si sta muovendo per individuare un super legale “esperto in diffamazione”.

I problemi per i duchi non finiscono qui, perché stando a quanto rivela la biografia non autorizzata di Meghan e Harry Finding freedom (scritta a quattro mani da Omid Scobie e Carolyn Durand e ripubblicata ora con nuovi dettagli inediti), la coppia non navigherebbe in buone acque finanziarie. Infatti dopo la famosa intervista a Oprah Winfrey, i Sussex sarebbero stati costretti ad accendere un mutuo per finire di pagare la reggia in cui vivono a Santa Barbara in California.





Si tratterebbe di una scelta decisamente insolita per i due (ex) membri della famiglia reale. Evidentemente è lo scotto da pagare quando si strappa in questo modo. Inoltre i biografi – a conferma del nuovo regime di sobrietà – aggiungono che Harry e Meghan avrebbero deciso di festeggiare il loro anniversario di matrimonio lo scorso maggio con un profilo bassissimo: un party tranquillo a casa, pochi amici e, addirittura, una cena messicana da asporto. I banchetti di Buckingham Palace ormai sono un lontano ricordo.

Insomma la Royal family ha deciso di tagliare i ponti con i parenti ribelli e di conseguenza anche la “paghetta” al rampollo. I duchi, di conseguenza, devono andare avanti con le loro iniziative: dai progetti con Netflix alle iniziative di charity. Inoltre hanno capito che il modo migliore per raggranellare fior di dollaroni – come scrive Libero – e reggere un tenore di vita da “coronati” sia comunque soffiare sul gossip, a suon di interviste-bomba e autobiografie-scandalo.