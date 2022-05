Da quando è finito il GF Vip 6 non si è praticamente mai smesso di parlare delle principesse Selassié. Soprattutto di Jessica, che ha vinto il reality show, e di Lulù, che proprio pochi giorni fa è stata lasciata da Manuel Bortuzzo. Una notizia arrivata a sorpresa per tutti e che ha subito scatenato ex concorrenti e fan dell’ormai ex coppia del GF Vip 6.

Certamente le tre principesse Selassié hanno ottenuto una visibilità incredibile grazie alla partecipazione al reality di Alfonso Signorini e anche oggi si godono il successo. Non solo sulle pagine di gossip. Anche nella Casa le sorelle non hanno mai nascosto il loro desiderio di sfondare nel mondo dello spettacolo, soprattutto Lulù.





Principesse Selassié nuovo progetto: il video insieme

E proprio recentemente il nome della princess è stato accostato a LDA, l’ex allievo di Amici. È successo tutto appena ha promosso il suo nuovo singolo e un fan gli ha chiesto di inserire Lulù nel video di Bandana “e lui lo ha letto ad alta voce! Gli avevo scritto ‘siamo 2000 fatine e vogliamo tutti Lulù Selassié nel video di Bandana’. Lui lo ha letto e si è messo a ridere, ma noi eravamo seri!”.

“Adoro i cantanti napoletani, è vero! Adoro proprio! LDA ha davvero letto ad alta voce il tuo tweet? Sì adoro! Voglio fare la cantante, voi continuate pure!”, è stata la reazione di Lulù Selassié non appena saputo della sua candidatura. Ma poche ore fa il sogno di diventare cantante (o quantomeno quello di cantare in un vero studio di registrazione) è diventato realtà.

Jessica Selassié ha postato sul suo profilo Instagram un video. L’audio è stato tolto e di sottofondo si sente solamente un brano di Selena Gomez ma dalle immagini si capisce che le principesse Selassié si trovano in uno studio di registrazione. Non si sa molto altro perché è tutto “work in progress” ma di certo il filmato è bastato per elettrizzare tutti i fan.

