Una clamorosa indiscrezione su Harry e Meghan rimbalza da Londra. Stavolta il gossip c’entra poco perché la spifferata arriva da fonti molto vicini alla casa reale. Una notizia che arriva a pochi giorni dal premio ottenuto dalla coppia da parte della ong ambientalista britannica, Population Matters per la decisione, pubblicamente annunciata nel 2019, di limitarsi ad avere due figli soltanto. Una decisione “illuminata” secondo la charity.

Che ha deciso di tributare ai duchi del Sussex, genitori di Archie e Lilibet Diana, avuta dalla coppia lo scorso 4 giugno, il suo “Special Award” accompagnato da 500 sterline (585,80 euro).

“Scegliendo e dichiarando pubblicamente l’intenzione di limitare la loro famiglia a due – ha dichiarato un portavoce della ong, citato dai media britannici – Harry e Meghan stanno dando una mano ad assicurare un futuro migliore per i loro figli e stanno anche dando l’esempio ad altre famiglie. Avere una famiglia più piccola riduce l’impatto sulla Terra e dà una possibilità a tutti i nostri figli, ai loro figli e alle future generazioni di prosperare su un pianeta sano”.



Harry aveva spiegato di essersi sempre posto il problema della tutela dell’ambiente, ma di averne “ora una visione diversa” in veste di padre e di persona che “spera di avere dei figli”. “Non troppi”, ha suggerito l’ambientalista Jane Goodall che lo ha intervistato per Vogue Uk. “Due al massimo”, ha tagliato corto lui, aggiungendo di guardare al pianeta come a uno stagno “nel quale noi siamo le rane e l’acqua è già in ebollizione”.





Harry e Meghan, viaggio a Londra in autunno



Insomma Harry e Meghan Markle preferirebbero fermarsi a due soli figli, garantendo così al pianeta un maggior rispetto e un minor consumo delle (limitate) risorse. Una linea diversa da quella di William a Kate, già a quota 3 figlio, con i quali qualcosa potrebbe succedere. Stando alle indiscrezioni del Daily Mail Harry e Meghan sarebbero pronti a tornare a Londra.





Ma non si tratta di un ritorno a casa definitivo, piuttosto solo di una “capatina” con uno scopo ben preciso. Dopo l’intervista choc rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey si è creata una profonda frattura tra Harry e Meghan e il resto della Royal Family. Il percorso per il ritorno alla pace però sembra essere ancora lungo. Ma i duchi di Sussex potrebbero tornare, e stavolta ci sarebbe anche Meghan, a Londra il prossimo settembre. Sempre per un’iniziativa legata a commemorare lady Diana.