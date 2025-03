Primo figlio in arrivo e anche la proposta di matrimonio. La bomba di gossip è doppia sulla coppia vip. O meglio, sarebbe doppia perché non sono stati i diretti interessati ad annunciarlo ma una fonte molto vicina a loro avrebbe dato la notizia per certa. L’ex protagonista di Uomini e Donne e l’attrice e modella si frequentano da cinque anni anche se il loro rapporto ha dovuto fare i conti con allontanamenti, crisi e riavvicinamenti.

A diffondere l’indiscrezione che ha fatto ben presto il giro dei social è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la stessa che nei giorni scorsi aveva anticipato la gravidanza di Alessandra Amoroso, poi confermata dalla cantante. Pare che a inviare il messaggio all’influencer siano state alcune amiche della presunta futura mamma.

“Aspettano il primo figlio e si sposano”: doppia bomba sulla coppia vip

Non solo non sarebbero riuscite a mantenere il segreto della dolce attesa: sempre secondo le fonti il parto dovrebbe avvenire a settembre e la coppia, nel giro di pochi giorni, dovrebbe rendere ufficiale la notizia. Andrea Damante e Elisa Visari lo diranno davvero tra qualche tempo?

Come detto nessuna certezza al momento sul primo erede dell’ex di Giulia De Lellis, ma a ulteriore conferma di questi rumor, è diventato virale su TikTok un video in cui si intravede un pancino sospetto. Ancora: pare che Andrea Damante abbia anche fatto la proposta di matrimonio a Elisa Visari.

Insomma, i due sarebbero dunque pronti a diventare una famiglia a tutti gli effetti dopo aver superato diversi crisi e allontanamenti. L’ultimo un anno fa, con lei che era apparsa addirittura molto vicina all’attore e modello Simone Susinna. Poi la reunion con Damante e ora il duplice colpo di scena: un bebè e le nozze. Arriverà questo doppio annuncio?