Una terribile notizia ha sconvolto Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Un lutto gravissimo che li ha colpiti profondamente. A rompere il silenzio ci è riuscito solamente lui, mentre l’attrice è rimasta per ora in silenzio, presumibilmente perché troppo addolorata. Eppure nelle ore precedenti aveva postato un video ritraente il marito in ospedale, dove si erano recati per andare a visitare chi oggi purtroppo non c’è più, e sembrava speranzosa.

Invece il peggio si è materializzato nelle scorse ore, quando Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno dovuto fare i conti con un lutto devastante. La donna aveva commentato così il filmato del regista: “Lui è venuto a trovarla, lei gli ha detto: ‘Quanto siete belli’. Noi abbiamo sorriso e le è salita un po’ la pressione… Buon segno”. Ma poi c’è stato il peggioramento definitivo.

Simona Izzo e Ricky Tognazzi colpiti da un grave lutto

Purtroppo se n’è andata una figura familiare importantissima nella vita sia di Simona Izzo che di Ricky Tognazzi. Quest’ultimo ha fornito anche dei preziosi particolari per tutti coloro che vorranno omaggiare un’ultima volta la defunta, presentandosi quindi ai funerali, che sono stati organizzati per il 27 gennaio. Per entrambi un dolore davvero difficile da spiegare a parole.

A morire è stata la mamma di Simona Izzo, la signora Liliana D’Amico, che aveva 92 anni. Tognazzi ha annunciato così il decesso della suocera: “Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto ‘quanto siete belli!’. Sei sempre stata così Lilly , adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie”.

Il suo addio si è concluso così: “L’ultimo saluto si svolgerà sabato 27 alle ore 11.00, alla chiesa di Sant’Agnese fuori le mura, via di Sant’Agnese n.3. Parcheggio in via Ghirza n. 4, 50mt a destra dopo l’ ingresso di via di Sant’Agnese”. Liliana D’Amico, classe 1931, era stata sposata con Renato Izzo, e aveva 4 figlie. A manifestare subito vicinanza a Simona e Ricky sono stati tanti vip, tra cui Beppe Convertini, Alessia Fabiani, Giovanni Terzi e Patrizia Pellegrino.