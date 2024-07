Sì che la bellissima vip ed ex Miss Italia è incinta, ora è ufficiale. Era stato il settimanale Nuovo, qualche giorno fa, ad anticipare la notizia della dolce attesa, la prima per entrambi. I paparazzi del magazine avevano intercettato la coppia a Mykonos, in Grecia e posto l’attenzione sul suo pancino arrotondato e quindi ‘sospetto’. Quindi il rumor gira già da un po’ ma solo in queste ore si è avuta la conferma.

Dopo queste voci, infatti, è arrivato il lieto annuncio. Con un post su Instagram condiviso da entrambi in cui si fanno vedere insieme in spiaggia, sempre a Mykonos dove stanno trascorrendo la loro vacanza estiva, ma questa volta con il pancino ben visibile e il racconto di tutta la loro gioia per la cicogna in arrivo.

L’ex Miss Italia è incinta: la conferma ufficiale

“La vita ci ha regalato la più grande delle benedizioni, saremo presto Mamma e Papà”, scrive la coppia allegando delle bellissime foto in spiaggia con lui che abbraccia e bacia la compagna. Carolina Stramare e Pietro Pellegri sono al settimo cielo.

E così l’ex Miss italia e concorrente di ‘Pechino Express’ e l’attaccante del Torino ed ex di Victorija Mihajlovic, rispettivamente 25 e 23 anni mettono così a tacere i tanti rumor. Con una conferma però, dunque il gossip aveva ragione questa volta.

I due, usciti allo scoperto meno di un anno fa, ad agosto 2023 e convivono nel capoluogo piemontese. “Ha cominciato a scrivermi messaggi, ma io non gli rispondevo mai e lui s’imbestialiva. In seguito, con la scusa della cena di squadra, ci siamo rivisti a Milano e alla fine io mi sono dovuta ricredere”, aveva raccontato lei. Il loro primo incontro è avvenuto proprio grazie al calcio perché lei, tra l’altro, lavora per Helbiz, la piattaforma che si occupa di seguire le partite della serie B.