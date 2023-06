Elettra Lamborghini ha deciso di dire la sua su un argomento scottante di questi ultimi giorni, ovvero sulle persone che guadagnano 1.500 euro al mese. Tutto è nato da una dichiarazione di una famosa tiktoker, che ha voluto dire la sua su coloro che hanno uno stipendio base in Italia. E ora l’ereditiera e cantante ha rotto il silenzio e le sue parole sono destinate a creare delle polemiche. Ma è stata molto onesta nel manifestare il suo pensiero.

In particolare, questa famosa tiktoker aveva detto: “Se guadagni 1.300 euro al mese è colpa tua“. Ed Elettra Lamborghini è stata interpellata su queste persone, che al massimo arrivano a 1.500 euro al mese, dicendo cosa ne pensi realmente. E le sue affermazioni, rilasciate a Vanity Fair, sono state eloquenti. Ma c’è stato spazio nell’intervista anche per parlare della sua vita privata e della sua possibile futura maternità.

Elettra Lamborghini parla delle persone che prendono 1.500 euro al mese

Ma prima di dirvi tutto su Elettra Lamborghini e la sua opinione su tutte quelle persone che riescono ad arrivare al massimo a 1.500 euro al mese, ecco quali sono state le sue parole sulla possibilità di diventare mamma: “Io ho paurissima all’idea di diventare mamma. Guarda cosa sono diventati i social, se vedo una donna in top ten nelle classifiche musicali ne sono orgogliosa, per il genere femminile è più difficile, altro che parità dei sessi. E poi un bambino vuole stare con la mamma. Io in questo momento non ci penso. Ho altre cose da fare, non ho la testa e neppure il tempo di andare in bagno, figurarsi partorire”.

A Vanity Fair Elettra ha quindi replicato a Elisa Esposito: “Non invidio chi vive con 1500 euro al mese. Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di voler vivere così, facendo le ricotte in casa. Mi sentivo una campagnola. Da un lato dico che vivrei nel nulla con 1500 euro al mese ma poi no, non invidio chi ci riesce. Le persone che coltivano la campagna, i contadini, che magari sono i più felici al mondo anche con quella cifra”. E queste sue parole solleveranno sicuramente una marea di proteste.

E ha ammesso che non sarebbe sostenibile per lei vivere in quella maniera: “Dipende dalle aspettative, c’è a chi non frega niente di diventare milionaria. Per come sono fatta non accetterei quello stile di vita. Mi sono fatta un nome dopo sacrifici. Direi ai miei figli che i soldi non hanno valore, anzi mi sento quasi in colpa a guadagnare più di un dottore che salva le vite”.