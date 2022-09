Tanta emozione nei fan del compianto Pietro Taricone, che purtroppo è deceduto in circostanze drammatiche nel 2010 in seguito ad un incidente con il paracadute. Sua figlia Sophie Taricone è ormai diventata grande, avendo compiuto 18 anni proprio alcuni giorni fa. Il settimanale Diva e Donna è riuscito a scattare delle meravigliose foto alla giovane per scoprire com’è diventata oggi e subito è risaltato agli occhi qualcosa di commovente. La ragazza è praticamente identica a suo padre. Una somiglianza veramente incredibile.

Come detto, Pietro Taricone purtroppo non ha avuto la possibilità di vederla crescere essendosene andato per sempre quando la figlia Sophie Taricone aveva solamente cinque anni. Ma ovviamente i fan dell’attore ed ex concorrente del Grande Fratello sono rimasti strabiliati su com’è diventata oggi, visto che lei e il papà sono due gocce d’acqua. La neo maggiorenne è stata immortalata in un momento di completo relax, mentre si stava godendo delle vacanze insieme alla madre, l’attrice Kasia Smutniak. (Leggi anche Pietro Taricone, il ricordo della ex compagna Kasia Smutniak a 10 anni dalla tragica morte)





Pietro Taricone, la figlia Sophie Taricone ha 18 anni: com’è diventata

Pietro Taricone sarebbe ovviamente stato felicissimo di vedere la figlia Sophie Taricone cresciuta e pronta ormai a fiondarsi nella vita degli adulti, essendo 18enne. Com’è diventata oggi è veramente impressionante perché ricorda tantissimo il padre. Diva e Donna l’ha beccata insieme alla madre nella città di Taormina. Per entrambe ovviamente il periodo successivo alla scomparsa dell’attore è stato complicatissimo, ma ora sembrano aver trovato finalmente una certa stabilità e anche felicità.

Lo stesso settimanale di gossip ha puntato l’attenzione sulla somiglianza di Sophie a papà Pietro Taricone, avendo infatti scritto nell’articolo dedicato alla giovane: “Guardate come somiglia a papà Pietro”. E i fan dello sfortunato attore si sono commossi non poco davanti a queste bellissime istantanee della giovane in vacanza. Raramente lei si è fatta vedere, infatti è una ragazza molto attenta alla sua privacy e che non ama assolutamente mettersi al centro dell’attenzione mediatica.

Pietro Taricone, dopo il GF, era stato protagonista come attore in diversi film e fiction. Le sue esperienze più popolari sono state a La nuova squadra, Codice Rosso, Distretto di Polizia e Baciati dall’amore per citarne alcuni. Il 28 giugno del 2010 l’incidente col paracadute a Terni e poi la morte nella notte del 29 giugno all’ospedale Santa Maria per le gravi ferite riportate nell’impatto al suolo.

