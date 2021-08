Che bella la vita da Vip! Vacanze invernali, estive, tutto l’anno. In fondo il loro lavoro è quello, finire sul qualche rivista patinata, facendo invidia a chi lavora tutto l’anno per solo per poter mantenersi. Ma da che mondo è mondo funziona così. Tuttavia, ogni tanto, succede anche ai Vip dei Vip di avere gli stessi problemi dei comuni mortali. Prendete ad esempio i Prelemi, ovvero Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. I due stanno tornando in Italia, dopo qualche giorno di vacanza a Ibiza. Ma in aeroporto avviene qualcosa di inaspettato.

È l’ex velino, neo concorrente di Tale e Quale Show, a documentare tutto con una serie di stories su Instagram. Nel filmato, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in aeroporto a Ibiza, in attesa del volo di ritorno. “Momento informazione – spiega l’ex gieffino -. Ma la valigia al ritorno pesa di più? All’andata pesava 21 chilogrammi e adesso 25… Com’è possibile?”. Interviene Giulia Salemi: “Certo, i vestiti utilizzati e piegati male fanno più volume e pesano di più. Se metti una pila di magliette ben piegate pesa meno”.

A questo punto, Pierpaolo Pretelli la interrompe e ironizza: “Adesso la lascio qui, ho deciso”. Insomma, come spesso accade, anche i Prelemi “vittime” del peso della valigia che lievita. Non è dato sapere il sovrapprezzo. Il viaggio di ritorno continua. Pierpaolo tra l’altro ha appena compiuto 31 anni. É stato un compleanno ricco di emozioni, tanto da farlo scoppiare in lacrime.





Queste ultime sono state provocate da una bellissima sorpresa organizzata dalla sua fidanzata Giulia Salemi, che ha fatto di tutto per far capire al compagno quanto sia innamorata di lui. Giulia ha organizzato una sorpresa emozionante per Pierpaolo Pretelli: un video che racchiude i momenti della loro storia d’amore con sottofondo una lettera scritta da lei.

“La reazione di Pier al mio ultimo video, due babbi in lacrime…Capite perché io sono pazza di lui e lo amo così tanto?” ha detto la Salemi, d’altronde Pierpaolo Pretelli non avrebbe potuto reagire diversamente di fronte ad una dimostrazione così profonda.