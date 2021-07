Pierpaolo Pretelli è al centro dell’attenzione in queste ore a causa di un episodio che sta facendo parlare tantissimo in rete. Nonostante il suo amore verso Giulia Salemi sia immenso e ovviamente anche corrisposto, è accaduto un episodio che potrebbe far scoppiare una bufera intorno all’ex gieffino. Il giovane è stato infatti beccato senza la sua partner e soprattutto in compagnia di un’altra persona. Immediatamente sul web è esploso un putiferio e non si fa altro che parlare di questo.

Intanto, Pierpaolo Pretelli ha annunciato qualche giorno fa il lancio di una sua linea di profumi: “Volevo annunciarvi che tra qualche giorno uscirà la mia linea di profumi…”, ha detto nelle sue Instagram Stories non facendo mistero della sua impazienza nel farlo sentire a tutti i suoi fan: “In particolare sono legato a uno di questi profumi, che si chiama “Sole”. É un profumo tutto mio che non vedo l’ora di farvi sentire…”. Ma questa invece non è affatto una buona notizia per lui, che dovrà subito chiarire.

Pierpaolo Pretelli non è stato in dolce compagnia di Giulia nelle scorse ore ed è stato beccato precisamente all’interno di un locale della capitale Roma. Insieme a lui un’altra donna, che ha fatto scatenare voci incontrollate. A riferire la notizia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, il quale ha anche postato in una storia sul suo profilo Instagram l’immagine eloquente che lo riprende in ‘flagrante’. E Rosica ha anche aggiunto un suo commento a corredo dell’istantanea in questione.





Questo quanto riferito all’esperto di gossip su Pierpaolo Pretelli: “Pretelli con una donna misteriosa. Giulia Salemi dove sei?”. Ovviamente c’è stata questa segnalazione da parte di un fan che si trovava per caso in quel locale, ma non è da escludere che possa trattarsi semplicemente di un’amica dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’. Potrebbe quindi averla incontrata e averla salutata. Immaginare che possa esserci dell’altro è davvero molto difficile, visto che la sua relazione sentimentale è solidissima.

Nei giorni scorsi si è fatta notare l’assenza di Pierpaolo Pretelli a Battiti Live 2021. Notata questa mancata presenza, diversi utenti hanno cominciato a chiedersi il motivo di una questa decisione e la maggior parte delle persone è giunta alla conclusione che la ‘colpa’ sia proprio di Elisabetta Gregoraci. Quindi, a detta di molti, sarebbe Elisabetta Gregoraci a non volere il suo ex spasimante nel programma musicale.