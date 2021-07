Un successo dopo l’altro per Pierpaolo Pretelli. Prima il Grande Fratello Vip: non ha vinto il reality per un soffio, ma ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal grande pubblico dopo l’esperienza come “velino” a Striscia la notizia. All’interno della casa di Cinecittà ha anche trovato l’amore: fa coppia fissa con Giulia Salemi, l’influencer che è riuscito a stregare.

La relazione va a gonfie vele. Ogni giorno che passa sono sempre più complici e al di fuori della casa hanno trovato il modo di conoscersi meglio e hanno zittito tutti quelli che pensavano che la loro fosse una storia solo a favore di telecamere. Pierpaolo Pretelli ha anche un figlio, Leonardo, nato dalla relazione con Ariadna Romero. Giulia Salemi lo ha già conosciuto e andrà anche al compleanno del piccolo (il 18 luglio). La stessa ragazza cubana ha precisato che Pierpaolo assisterà alla festa per Leo, “anche con la nuova compagna com’è giusto che sia”.

Qualche settimana fa è uscito anche il primo singolo di Pierpaolo Pretelli: si intitola “L’estate più calda”. Si tratta del classico tormentone estivo fatto di ritmi latini e reggaeton. L’ex velino si ispira molto ad artisti come J Balvin: il singolo nasce dalla collaborazione con Shade e il producer Jaro. “Per arrivare alla canzone nella sua forma definitiva,l’idea originaria è stata finemente studiata. Abbiamo vissuto due mesi davvero intensi anche per la realizzazione del videoclip con Giulia (Salemi, ndr) che mi ha dato una mano in tutto. Fondamentale è stato poi i il convincimento di Ricky Palazzolo alla regia, di MN e Warner Music Italy. Insomma, tutto ha preso forma e il progetto è stato davvero molto invitante per tutti”, ha detto Pretelli a Revenews.





E ora è la volta dei profumi. Pierpaolo Pretelli lancerà tra pochi giorni una sua linea: “Volevo annunciarvi che tra qualche giorno uscirà la mia linea di profumi…”, ha detto nelle sue Instagram Stories non facendo mistero della sua impazienza nel farlo sentire a tutti i suoi fan: “In particolare sono legato a uno di questi profumi, che si chiama “Sole”. É un profumo tutto mio che non vedo l’ora di farvi sentire…”.

Il nuovo profumo Sole andrà bene sia per uomo che per donna: “Volevo ricordarvi che Sole va bene per le femminucce e anche per i maschietti…”, ha spiegato Pierpaolo Pretelli che ha anche confessato di avere un debole per i profumi e per le fragranze in generale: “Chi mi conosce sa che sono amante di fragranze, di profumi…”. Insomma anche per questo motivo il fidanzato di Giulia Salemi è particolarmente legato a questo progetto.