Pierpaolo Pretelli è stato il protagonista di voci non proprio positive negli ultimi giorni. Una segnalazione fatta all’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva fatto riferimento ad un incontro dell’ex gieffino con una donna misteriosa e senza la compagnia di Giulia Salemi. In tanti si sono chiesti chi fosse quella persona, ma il nome non è venuto a galla. Ovviamente non si è trattato sicuramente di nulla di clamoroso, infatti stando ad alcuni rumor era semplicemente un’amica salutata dopo averla incontrata in un locale.

Anche perché il suo amore nei confronti dell’influencer italo-persiana non conosce stop. Infatti, ha rilasciato un’intervista a dir poco bollente nelle scorse ore nelle quali è entrato nei dettagli sulla loro vita intima. Ha tirato fuori dei particolari succosi sulla loro relazione sotto le lenzuola e i fan non si aspettavano probabilmente di ascoltare quelle parole. Pierpaolo è stato decisamente molto onesto e ha spiegato che fa delle richieste importanti alla partner, che cerca di venirgli sempre incontro.

Tra l’altro, qualche ora fa Elisabetta Gregoraci si è ritrovata costretta a rispondere a un commento social in cui veniva accusata di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli. Questo: “È diventata l’amante di Pierpaolo, che schifo… Almeno fallo lasciare… Ti sei presa un treno per andare da lui, ma di che problemi soffri?? È fidanzato, sei una mamma, ci sono persone che ti vedono e hanno fatto, ma che schifo è questo? Almeno fallo lasciare e vi vedete ma addirittura fare l’amante… Sei pessima”. Cosa assolutamente non vera.





Pierpaolo Pretelli, intervistato dal settimanale ‘Chi’, ha risposto alla domanda hot: “Quante volte facciamo l’amore in una settimana? Diciamo che io sono molto esigente e lei mi accontenta sempre. Lei per me è davvero tutto”. Quindi, il suo amore verso Giulia è incondizionato e anche nel letto le cose vanno più che bene. Non ha dato un numero preciso di quante volte lo facciano, ma ha fatto intuire ovviamente che non sono poche, visto che lui è sempre voglioso di farlo con la giovane.

Qualche giorno fa Pierpaolo Pretelli ha anche lanciato una sua linea di profumi: “Volevo annunciarvi che tra qualche giorno uscirà la mia linea di profumi…”, ha detto nelle sue Instagram Stories non facendo mistero della sua impazienza nel farlo sentire a tutti i suoi fan: “In particolare sono legato a uno di questi profumi, che si chiama “Sole”. É un profumo tutto mio che non vedo l’ora di farvi sentire…”.