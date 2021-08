“Giulia, non dovevi…”. Pierpaolo Pretelli scoppia in lacrime dopo quello che ha visto. La sua fidanzata lo fa davanti a tutti

Sabato 31 luglio è stata una giornata speciale per Pierpaolo Pretelli. L’ex gieffino e fidanzato di Giulia Salemi ha compiuto infatti 31 anni. Per lui si è trattato di un giorno davvero da ricordare. In tantissimi gli hanno fatto gli auguri solo considerando i post su Instagram. A cominciare dall’amico Vito Ventura, in arte Shade, il rapper e doppiatore col quale Pierpaolo ha composto il singolo “L’estate più calda”. E poi ovviamente i vip che hanno vissuto con lui l’esperienza del GF Vip come Andrea Zenga e Giacomo Urtis.

Poi c’è anche Francesco Chiofalo e tanti davvero tanti altri. Lo stesso Pierpaolo ha voluto dedicare un messaggio alla persona in questo momento più importante, la sua Giulia: “Se penso ad un anno fa mi viene in mente un Pierpaolo triste e insoddisfatto … ma la vita a volte sa proprio stupirci! Ed eccoci qua nel posto dove mi avevi promesso di portarmi …Da quando sei nella mia vita tutto ha più senso e non posso che sentirmi estremamente fortunato ad averti al mio fianco. Per ora posso solo dire che è tutto magico”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno festeggiato insieme il compleanno dell’ex velino a Ibiza. E Giulia ha voluto fare un regalo particolare al suo uomo, un video in cui ha ripercorso alcuni dei momenti trascorsi insieme: “Amore mio… – scrive Giulia – Questa volta tocca a me… Quindi adesso siediti e ascolta… Qualche mese fa mi fu chiesto in quella casa (che noi conosciamo molto bene) quale fosse l’ideale di uomo che vedevo al mio fianco per poter essere felice. Mi è capitato di rivedere quel momento a distanza di mesi e ho praticamente descritto, senza saperlo, e senza conoscerti ancora, quello che sei esattamente Tu oggi con me”.





Nel lungo messaggio che Giulia Salemi ha inviato a Pierpaolo Pretelli c’è spazio anche per il figlio di quest’ultimo Leonardo: “Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo, stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa. Sei un uomo e un padre meraviglioso, io ti ringrazio per avermi fatto entrare nella tua vita, avermi fatto conoscere la persona più importante per te, il piccolo Leo, e non avermi fatto mai sentire fuori luogo”.

Il messaggio di Giulia Salemi termina così: “Accanto a te sto imparando ad amarmi, ad amare anche quelle cose che prima odiavo di me e credo che questa sia la cosa più bella che l’amore possa farti. Sono fiera di quello che stai costruendo e raggiungendo per il tuo futuro e felice di condividere insieme a te i momenti più felici.. come questo compleanno… che spero sia solo il primo insieme. Ti amo tanto, Giulia”. La reazione di Pierpaolo Pretelli? Un pianto dirotto, troppo forte la commozione, troppo romantiche le parole della sua dolce metà. Come non capirlo!