Cristiano Malgioglio ha manifestato tutto il suo dolore nella giornata di mercoledì 12 giugno, a causa di un lutto che ha colpito lui e non solo. C’è stata una perdita molto grave e in tanti stanno piangendo la morte di questa donna. In primis il cantautore e paroliere italiano, che ha deciso di dedicarle dei post sul suo profilo Instagram ufficiale, dove ha anche taggato Carla Bruni.

Cristiano Malgioglio sta facendo i conti con questo lutto, che gli ha devastato la sua vita. L’artista è consapevole del fatto che abbia perso una figura predominante, che lascerà un vuoto che nessuno riuscirà a colmare. Andiamo a vedere insieme cosa ha scritto sui social e soprattutto a chi ha voluto fare questa dedica, che ha commosso tutti i suoi follower.

Cristiano Malgioglio in lutto: “Ci ha lasciato un mito”

Cristiano Malgioglio ha raccontato così il lutto: “Ci lascia un mito della canzone francese, una cantautrice tra le più appassionate e originali. L’ amore come lo raccontava lei aveva un sapore puro e emozionante. La ringrazierò sempre per avermi dato il permesso di scrivere il testo di una sua canzone in italiano dal titolo Messaggio personale. Tanti cuori oggi piangeranno per te“.

A morire è stata la cantautrice, scrittrice e attrice francese Françoise Hardy, che aveva 80 anni. Ad annunciare la triste notizia è stato il figlio Thomas Dutronc: “La mamma se n’è andata”. Cinque anni fa la donna aveva scoperto di avere un tumore e proprio nel marzo scorso aveva anche annunciato l’impossibilità di cantare. La sua canzone più conosciuta è indubbiamente Tous les garcons e les filles del 1962.

In un’Instagram story Malgioglio ha scritto ancora su Hardy: “Ci mancherai. Con le tue canzoni hai fatto innamorare molti di noi. Grazie per avermi dato il permesso di cantare una tua canzone che amo con tutto il mio cuore. Riposa in pace creatura e artista unica. Questa dedica è per te”.