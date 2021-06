Nata nel 2012 dalla relazione tra Mario Balotelli e l’ex gieffina e showgirl Raffaella Fico, Pia Balotelli la bimba cresce a vista d’occhio. A mostrare quanto è cambiata la sua piccola è proprio la mamma, che in un post su Instagram ha pubblicato un selfie di coppia.

L’avevamo vista due anni fa scendere in campo insieme al papà durante la partita in Brescia-Napoli. “Un sogno che si avvera. Ti amo amore mio” ha scritto poi sui social Balotelli pubblicando la foto insieme alla figlia che indossava la maglia del Napoli (quella degli avversari). Nonostante la brutta rottura con Raffaella Fico, oggi Mario Balotelli ha ritrovato la serenità e anche lui ha pubblicato una foto insieme a Pia e a Lion, il figlio avuto dall’ex compagna Clelia.

Nella foto, pubblicata durante una vacanza, Mario Balotelli tiene in braccio il piccolo (3 anni) e accanto a lui c’è Pia, 9 anni il prossimo 5 dicembre. “Cosa è meglio di questo?”, ha scritto il calciatore ricevendo tantissimi like e commenti. Mario ha riconosciuto la figlia solo il 5 febbraio 2014 dopo una lunga battaglia legale.





“Ho perdonato Mario per amore di mia figlia – ha confessato Raffaella in tv a Storie Italiane – con Balotelli siamo amici e ci teniamo in contatto. Comunque ci sta poter sbagliare quando si è giovani. Poi però si cresce e bisogna andare avanti”.

In quella occasione la showgirl aveva parlato anche degli episodi di razzismo subiti dalla figlia: “Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una negra di merda, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese: ‘Cosa vuol dire negra?!’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola. Queste cose sono così tristi nel 2019. Fa male, è brutto. Credo in un cambiamento e nella maturità delle persone. Altre volte, ho paura che Pia possa imbattersi ancora in queste cose”.