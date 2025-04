Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda ieri sera, è andato in scena un nuovo tentativo di riappacificazione tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù, orchestrato dall’inviato Filippo Roma. L’intento era chiaro: sanare una frattura dolorosa, scavata da anni di tensioni familiari e culminata in una vicenda di truffa che ha lasciato cicatrici profonde. Tuttavia, l’incontro con la Orrù si è rivelato tutt’altro che conciliatorio. L’ex insegnante e madre della celebre showgirl si è mostrata rigida e determinata nel suo risentimento, affermando: “Se non ci parliamo più a causa della truffa? Eh certo. Si trovano sempre delle scuse. È da trent’anni che lotto per Valeria”.

Durante l’intervista, la Orrù ha ripercorso con amarezza la propria storia personale, evidenziando i sacrifici compiuti in nome della carriera della figlia. “Avrebbe dovuto essere più riconoscente per tutto quello che ho fatto per lei”, ha detto, insinuando che le recenti dichiarazioni pubbliche della Marini siano dettate da una ricerca di visibilità. “Perché vai ad abitare a Piazza di Spagna? Non puoi andare ad abitare in un palazzo con portiere? Se corri rischi, sono fatti tuoi”, ha aggiunto, con un tono che non lasciava spazio a fraintendimenti. La delusione di una madre si è così fatta voce, attraverso parole che trasudavano dolore e disillusione.

Valeria Marini, la madre: “Perché non le parlerò mai più”

La distanza emotiva tra madre e figlia si è fatta ancora più evidente quando Gianna Orrù ha dichiarato di non voler concedere alcun perdono. “Chi entra nel mondo dello spettacolo perde contatti con la realtà, tutti”, ha affermato, ricordando con nostalgia e rimpianto il lavoro che ha abbandonato per sostenere la figlia. “Mi ero costruita una palestra dopo aver fatto l’Isef, ma quando Valeria è entrata nello spettacolo, ho mollato tutto a Cagliari e mi sono trasferita a Roma”, ha spiegato, dipingendo un quadro di rinunce personali fatte in nome dell’amore materno. Ma quello che un tempo era un legame saldo, oggi sembra irrimediabilmente spezzato.

Tra le lacrime, la Orrù ha confessato il suo dolore più profondo: “Valeria mi ha mancato di rispetto. Sono esausta, questa truffa mi ha distrutto la vita”. Il sentimento di tradimento, unito alla stanchezza emotiva e al senso di abbandono, ha lasciato spazio a un’amarezza che pare aver definitivamente compromesso ogni possibilità di riconciliazione. “Ho dato tutto, ma ora basta“, ha concluso, con una fermezza che ha fatto eco al silenzio assordante di una madre che sente di non avere più nulla da offrire.

Dall’altro lato, l’ex diva del Bagaglino ha risposto con parole di affetto, cercando di smorzare i toni e manifestando un sincero rammarico. “Ho sempre detto che senza mia madre non sarei arrivata da nessuna parte”, ha detto Valeria Marini, raggiunta da Filippo Roma. E, con evidente commozione, ha aggiunto: “Per lei farei qualsiasi cosa. Mia mamma è una persona straordinaria e merita giustizia, anche per ciò che rappresenta come donna”. Una dichiarazione che suona come un ultimo appello al cuore di una madre che, per ora, non sembra pronta ad ascoltare.