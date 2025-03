Un lungo applauso e la musica dei Pink Floyd hanno accompagnato il feretro di Eleonora Giorgi dentro la chiesa degli Artisti. Il funerale dell’attrice, 71 anni, ha visto una partecipazione e una commozione immense mercoledì 5 marzo pomeriggio. Alle 16 in punto, con una folla incredibile radunata a piazza del Popolo, sono iniziate le esequie e dopo le parole del monsignor Antonio Staglianò, è salito sul pulpito il primogenito, Andrea Rizzoli, per leggere una bellissima lettera per la sua mamma.

Paolo Ciavarro, il secondo figlio oggi marito di Clizia Incorvaia, invece, troppo provato ha preferito non parlare. “Grazie a chi di voi l’ha conosciuta, anche solo tramite i suoi film, e avete deciso si venirla a salutare. Questo ci riempie di gioia. Io ho conosciuto tante Eleonora, l’Eleonora artista anche, ma quella l’hanno conosciuta meglio altri. Io ho conosciuto soprattutto l’Eleonora mamma”, le parole di Andrea.

Eleonora Giorgi, il messaggio di Paolo Ciavarro dopo il funerale

Il figlio di Eleonora Giorgi ha parlato anche dei suoi difetti (“intransigente, collerica, pensava di avere sempre ragione e spesso l’aveva”) e sottolineato che i “malati non sono dei guerrieri, sono delle puttanate, i guerrieri sono quelli che scendono in un campo di battaglia con le armi, chi è malato si affida ai medici, alla medicina e alle persone che a cui vogliono bene e anche alla fede”.

Anche il fratello Paolo avrebbe dovuto dire qualcosa dal pulpito durante i funerali della madre, ma proprio non ce l’ha fatta: “Io non sono riuscito a parlare, ma in questi mesi le avevo detto tutto”, ha poi commentato parlando con Alberto Matano, in collegamento dallo studio de La Vita in diretta.

“È incredibile vedere tutte queste persone, mamma è su e sta sorridendo. Per un artista valgono tantissimo la famiglia, i giornalisti, ma un’artista senza pubblico non è un’artista. Quindi lei sarà felicissima”, hanno poi commentato insieme i due figli dell’attrice. Ma finito il funerale, sul suo Instagram Paolo ha postato una storia: sfondo nero e un cuore rosso. Così ha voluto ringraziare ancora tutte le persone che sono state presenti per la sua famiglia in un momento così difficile. Ma quel cuore potrebbe anche essere un messaggio per la sua adorata mamma.