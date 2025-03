Hanno commosso l’Italia intera i funerali di Eleonora Giorgi. L’attrice si è spenta lunedì scorso in clinica, a Roma, all’età di 71 anni dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. E sempre nella capitale è andato in scena l’ultimo saluto. Mercoledì 5 marzo, alle ore 16, la chiesa degli Artisti ma anche la piazza scoppiava di gente: ovviamente familiari, amici, colleghi ma anche tanta gente comune.

I figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, l’ex marito Massimo Ciavarro ma anche Carlo Verdone, Christian De Sica, Sergio Castellitto, Rita Rusic e tanti altri erano tutti lì per lei, Eleonora Giorgi. C’era anche Barbara Palombelli, la conduttrice di Forum che divide lo studio proprio con Paolo Ciavarro, da anni ormai volto del programma di Rete 4.

Eleonora Giorgi funerale, le parole di Barbara Palombelli

E proprio a Forum, una settimana fa circa, aveva parlato dell’artista nel corso di una puntata. “Eleonora ci sta per salutare”, aveva sottolineato con la voce triste lasciando intendere che Eleonora Giorgi, ricoverata in una clinica romana e curata con morfina e terapia del dolore, non aveva più molto tempo davanti a sé. “Qui vicino a me c’è Paolo Ciavarro – ha proseguito – Voglio dargli un abbraccio”.

“Noi apprezziamo molto che oggi Paolo abbia lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta – ha proseguito la Palombelli – Come sapete noi stiamo seguendo questa storia, come tutta Mediaset, perché vogliamo bene a Paolo, ma soprattutto vogliamo stare accanto a una donna che ormai è entrata nel cuore di tutti gli italiani”.

Mercoledì la padrona di casa di Forum era alle esequie. E come molti suoi colleghi fuori dalla chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma è stata intercettata dai giornalisti e detto: “Lei è stata molto brava a parlare del cancro – l’ha ricordata nuovamente la conduttrice e giornalista -, di cui tante persone si vergognano“.