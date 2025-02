“Papà è morto”. Il triste annuncio del conduttore: “Sei andato a vivere un’altra vita”

Un gravissimo lutto ha coinvolto il noto conduttore, che ha dovuto dire addio al suo papà, morto nelle ultime ore. A confermare la bruttissima notizia è stato proprio il diretto interessato, che ha postato una foto del compianto genitore accompagnata da un meraviglioso messaggio. In tanti gli stanno manifestando vicinanza in questo difficile momento.

Una perdita enorme per il conduttore, un altro lutto che lo ha travolto a distanza di pochi anni dall’addio all’amata sorella. Ora è stato il suo papà a lasciarlo per sempre, dopo una vita trascorsa insieme. L’uomo si è spento nel corso della notte tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio.

Conduttore in lutto: è morto il suo papà

Questo il post del conduttore, devastato dal lutto per la morte del papà: “Ciao papà. Sei andato a vivere un’altra vita, nuova vita. Ritroverai tanti affetti perduti, soprattutto la tua nostra Loredana. So che ci tenevi che salutassi da parte tua tutti quelli che ti hanno conosciuto come Don Giovanni ‘o macellaio anzi Don Giuvanno! Da via Cavallerrizza a Chiaia, Via Michele Tenore, Secondigliano,Capodichino fino a Scampia, hai lasciato ‘nu sacco ‘e bene di cui ancora oggi posso approfittare anch’io”.

A perdere la vita è stato il padre dello speaker radiofonico Gianni Simioli. Il genitore, che si chiamava Giovanni, è deceduto all’età di 89 anni. Il conduttore napoletano ha concluso così il suo messaggio: “E ti ringrazio per avermi ‘mparato ‘a campa’ perché pure io mi sforzo per lasciare altrettanto bene dietro di me e “cosa importa se non ci viene restituito” come dicevi tu. Che però ti pigliavi collera ma nun s’aveva vede’. Ho messo una foto dove sei molto tu in quelle domeniche intorno alla tavola alla vista dei panzarotti speciali ‘e mamma’, tua moglie. 1936-2025”.

Nel 2019 Simioli aveva dovuto separarsi per sempre anche da sua sorella Loredana, morta ad appena 45 anni per una forma aggressiva di cancro. Lo speaker radiofonico lavora per Radio Marte ed è stato conduttore anche di Radio Kiss Kiss Italia. Sull’emittente partenopea Canale 9 ha anche presentato la trasmissione comica TeleGaribaldi dal 1998 al 2001.