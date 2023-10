Il cantante e sua moglie aspettano il loro terzo figlio. A 50 anni il sex symbol degli anni Novanta diventa padre per la terza volta e ha dato l’annuncio sui social con una bellissima foto che ritrae lui e la moglie che tiene in mano l’ecografia. “Siamo lieti di condividere la notizia con tutti voi. Una nuova aggiunta alla nostra famiglia nel 2024. I bambini sono così entusiasti. Anche noi lo siamo”, ha scritto la coppia. Il post del cantante sex symbol degli anni Novanta e della moglie Emily è stato preso d’assalto da fan e amici vip.

“Auguri per il nuovo arrivo”, “Congratulazioni ai genitori e ai fratelli”, “Non vediamo l’ora di conoscere il nuovo bambino“, si legge tra i commenti del post pubblicato su Instagram. E ancora: “Che cosa” Un altro ?? Oh !!! Tantissimi complimenti carissimi!!!!”, “È bello svegliarsi con notizie favolose come questa invece di tanta tristezza, rovina e devastazione. Congratulazioni a tutti voi”, hanno commentato i follower del cantante.

Il cantante Peter Andre papà a 50 anni

Il cantante ha condiviso la notizia insieme ai due figli, Amelia, 10 anni, e Theo, 6, la moglie Emily, e i figli avuti dall’ex moglie Katie Price: Princess, 16 anni, e Junior, 18. A luglio Peter Andre ha parlato dei progetti familiari durante una chiacchierata nel podcast di Vicky Pattison The Secret To. “Bambini? Pensavo, ‘quando arrivo a 50 anni basta’. Poi mi ritrovo a conversare con mia moglie dicendo: ‘Se arriva un altro figlio dove lo mettiamo?'”.

Ad aprile Peter Andre ha difeso la sua relazione con Emily. In una intervista rilasciata a OK! che criticava l’abitudine di Leonardo DiCaprio a frequentare donne più giovani.”Come tutti sapete, Emily ed io stiamo insieme da quasi 11 anni e ci conosciamo da 13 anni. Anche se è più giovane di me, non credo che l’età abbia importanza perché siamo così felici insieme!” aveva scritto il cantante. Negli anni Novanta Peter Andre era un vero sex symbol. L’artista è stato scoperto da un talent show australiano nel 1990 e ha debuttato nel 1992 con il singolo Gimme Little Sign, raggiungendo la posizione numero tre nella classifica dei dischi più venduti in Australia.

Il primo album Peter Andre ha ottenuto un grande successo e il singolo Gimme Little Sign è stato il singolo più venduto dell’anno. Cantante e volto della televisione inglese, è conosciuto per i singoli “Mysterious Girl” e “Flava” e per ilsuo fisico scultoreo mostrato nei suoi video musicali. È anche noto per la sua apparizione nella terza serie My Celebrity … Get Me Out of Here! e nella tredicesima serie di Serious Dance, in cui ha collaborato con Janette Manrara.