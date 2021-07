Eleonora Giorgi, le voci di un bebè in arrivo per Clizia e Paolo sono più forti che mai. E lei vuota il sacco

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, stando a quanto è trapelato in queste ore, potrebbero essere chiamati presto mamma e papà. A riportare la notizia è seta Deianira Marzano riportando suo profilo Instagram il messaggio di un’utente, che è certa di quello che le ha scritto. La donna in questione abita nella stessa città dell’ex moglie di Francesco Sarcina e quindi avrebbe saputo in anticipo questa notizia.



Nei diretti interessati il silenzio regna sovrano, ma andiamo a vedere insieme cosa ha detto questa fonte. “Deiaaaa, fonte certa: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un/a bambino/a. Sono della stessa città di lei. Lei è andata a fare le analisi del sangue dopo un ritardo. Se pubblichi oscura il nome, grazie”. E l’esperta di gossip ha commentato: “Anche se non interessa a nessuno, così dicono”. Staremo a vedere se i due ex gieffini usciranno allo scoperto per smentire o meno questa notizia. I fan intanto sperano che sia davvero tutto vero.



Sul matrimonio Clizia Incorvaia aveva detto in una recente intervista: “A quando il matrimonio? Quando Paolo mi regala il diamante rosa. Sicuramente io e Paolo Ciavarro stiamo costruendo, stiamo ultimando adesso con la nostra casetta che abbiamo acquistato noi, l’abbiamo arredata con tanto amore e tanti sacrifici in questi cinque mesi, siamo stati davvero velocissimi”. Ma ora sarebbe in arrivo un bel bebè.







Sulla questione è intervenuta anche la mamma di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi. Lo ha fatto intervistata da Roberta Capua a Estate in Diretta (Rai Uno), si è confidata a ruota libera, rivelando alcuni aneddoti interessanti riguardanti Victoria De Angelis dei Maneskin e suo figlio Paolo Ciavarro. “Come li ho visti la prima volta ho detto: “Pazzeschi”. Che Cultura! Sanno tutto questi ragazzi”.





“Il fatto è che c’è anche il sangue straniero in Vicky (Victoria De Angelis, la bassista del gruppo, ndr)… E poi Damiano ha una voce stupenda”. Poi parlando della voce sulla presunta gravidanza di Clizia ha spiegato. “Sono innamoratissimi. Ci siamo per la gravidanza? Secondo me arriveranno insieme”, ha risposto l’attrice, riferendosi a eventuali nipoti portati da Paolo e Andrea, ossia l’altro suo figlio.