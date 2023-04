Paolo Brosio, tutto il suo dolore per la scomparsa della mamma. Anna Marcacci Brosio, madre del giornalista e personaggio t, il 7 aprile scorso aveva compiuto 102 anni. Nata a Marina di Pisa, la donna viveva in Versilia, a Vittoria Apuana con lui. Pochi giorni prima del suo compleanno ha avuto problemi di salute. In quella occasione era stato necessario il ricovero all’ospedale Versilia, quindi il trasferimento al San Camillo di Forte dei Marmi.

La notizia della scomparsa è arrivata in diretta, durante Mattino 5, programma in cui spesso interviene il giornalista. “Nella notte, poche ora fa è mancata la mamma di Paolo Brosio, Anna. La ricordiamo con affetto e mandiamo un abbraccio a Paolo”, ha detto Federica Panicucci prima di mandare in onda un servizio sulla Madonna di Trevignano e della (presunta) veggente Gisella Cardia.

Paolo Brosio mamma Anna: “L’ho vista morire”

Paolo Brosio ha poi raccontato al quotidiano Il Tirreno tutto il suo dolore e gli ultimi istanti di vita di mamma Anna, anche lei nota al pubblico televisivo. Aveva infatti raggiunto la fama grazie a Quelli che il calcio e a molti spot pubblicitari registrati insieme al figlio. Che l’ha vista morire davanti ai suoi occhi “al telefono, in video chiamata”.

“Non mi sono mai staccato da lei in questo ultimo periodo – ha detto Paolo Brosio a Il Tirreno –, se non nella giornata di martedì per raggiungere Brescia per alcuni impegni non rinviabili, legati alla costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje. Mi hanno chiamato per dirmi che era peggiorata, che stava molto male. Ho fatto in tempo a fare una videochiamata, a parlarle, a guardarla ancora una volta. Pochi istanti, gli ultimi: poi è morta”.

“È un vuoto incolmabile quello che sto provando. È stata mamma, nonna, amica, maestra di vita. Mi ha lasciato un’eredità spirituale straordinaria, perché mi ha insegnato la preghiera e la carità. Attraverso la fede, mi ha salvato la mia stessa esistenza”, ha aggiunto il giornalista, che darà un ultimo saluto alla mamma venerdì alle 15 nella chiesa di Vittoria Apuana, frazione di Forte dei Marmi per i funerali.