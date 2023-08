Paola Turci e Francesca Pascale, la lite dopo l’anniversario di matrimonio. La popolare cantautrice (58 anni) e la showgirl (38) ex di Silvio Berlusconi, stanno insieme da diverso tempo. L’anno scorso si sono sposate a Montalcino, nota località della Toscana, e a distanza di otto mesi la cantante ha rivelato a StaseraceCattelan come si sono conosciute: “L’ho vista a un mio concerto e poi…”. E poi è arrivato l’amore, ma l’amore non è bello se non è litigarello…

Il settimanale Oggi ha raccontato di uno spiacevole episodio che ha visto protagoniste Paola Turci e Francesca Pascale. Tutto è avvenuto a Tokio dove la cantante ha partecipato al festival “Italia, amore mio! Open air” con altri artisti come Dargen D’Amico e la cantante giapponese Anri. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana in Giappone (ICCJ), puntava a sensibilizzare il pubblico sul tema della sostenibilità. Dopo aver festeggiato l’anniversario, tuttavia, Paola e Francesca hanno litigato: scopriamo perché.

L’amore, la scela di adottare un figlio poi la lite: i motivi

Ai primi di luglio Francesca Pascale ha fatto una dedica molto romantica alla sua Paola Turci: “Nel mio cuore Ti ho sposata dal primo istante che Ti ho incontrata… Buon anniversario donna meravigliosa, Ti amo”. Tra le due la storia sembrava andare a gonfie vele: la scelta di adottare presto un figlio la dice lunga. Adesso, però, dall’Estremo Oriente arriva la notizia di una ‘brutta litigata’ tra Paola e Francesca.

La notizia sta avendo parecchia eco anche perché sia Paola che Francesca sono molto riservate e, come spiegato dalla cantante, non vorrebbero tutto questo clamore attorno a loro e al loro amore. In ogni caso su Oggi leggiamo: “Persone vicine alla coppia assicurano però che si sia trattato solo di una maretta passeggera e che le neo spose siano più innamorate e complici che mai“. Già, ma per quale motivo hanno litigato?

Qualcuno ha assistito alla lite e ha raccontato tutto al giornale di gossip: “Dicono che hanno discusso in modo molto animato, che a Tokyo sia accaduto qualcosa e che tutto sia stato scatenato da un motivo ben preciso: la gelosia“. Ma chi ha fatto cosa? Questo non si sa. Come detto le due sono volate a Tokio per un impegno di lavoro di Paola Turci, ma non sappiamo chi abbia fatto ingelosire chi. Di sicuro la cantautrice avrà presto un altro concerto: il 23 agosto sarà a L’Aquila. Francesca Pascale sarà con lei o…?

