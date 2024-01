Chiara Ferragni, piove sul bagnato. Le recenti notizie sul “pandoro-gate” e altre iniziative commerciali finite nel mirino dei pm parlano di uno dei periodi più neri per l’influencer più famosa d’Italia. Come sottolineato da Amadeus “quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa“. Ma se lei parla di “errore di comunicazione” i magistrati stanno valutando se si sia trattato di una vera e propria truffa.

Intanto, oltre alla multa di un milione di euro dell’Antitrust per pubblicità ingannevole, Chiara Ferragni rischia di dover anche risarcire chi ha acquistato il pandoro convinto di fare beneficenza: qui si parla addirittura di danni per un milione e mezzo di euro. E non è finita. Mentre finisce sotto la lente d’ingrandimento anche l’iniziativa sulla bambola Trudy, pare che ci sia maretta in casa con il marito Fedez…

“Frizioni grosse”, la rivelazione sul rapporto tra Chiara e Fedez

Di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez si era già parlato ai tempi dello scorso Festival di Sanremo. Ma stavolta lo scontro pare ancora più grave. Nelle ultime ore Fedez se l’è presa con Myrta Merlino. Il rapper ha preso in giro la conduttrice di Pomeriggio Cinque per aver mandato degli inviati sotto casa sua per avere qualche dichiarazione: “Barbara D’Urso lo avrebbe fatto meglio, ci vuole più impegno” e “sotto casa di Matteo Messina Denaro ci sarebbe stata meno gente”.

Tuttavia dopo che la giornalista ha ribattuto: “Mi auguro che ChiaraFerragni potrà dimostrare la sua estraneità ai fatti ma rimane il nostro dovere informare ed approfondire la vicenda”. Dopodiché Fedez ha cancellato le story in cui si prendeva gioco della Merlino. Ebbene, secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli, la rimozione dei post sarebbe avvenuta dopo che Chiara Ferragni e il suo team di legali si sarebbero arrabbiati con Fedez per il suo comportamento sconsiderato nei confronti di Myrta Merlino.

L’episodio, prosegue la giornalista del Fatto Quotidiano, “avrebbe creato una frizione grossa” nei Ferragnez. “Che sia vero o no – conclude Selvaggia Lucarelli – se in questo momento non c’è una strategia condivisa, la vedo dura resistere alla tempesta”. Insomma, per la Lucarelli lo scandalo del pandoro-gate sta mettendo a dura prova il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez.

Per finire: da quando è scoppiato lo scandalo Chiara Ferragni ha smesso di pubblicare post di sponsorizzazione, condividendo solo foto con i figli. Tuttavia la stessa Lucarelli si è scagliata più volte contro la pratica di sfruttare foto e video di minori sui social: “Lei, anziché capirlo, continua a usarli per creare empatia. È incapace di leggere il presente, capire le criticità nel proprio percorso e individuare il pericolo. E questo è un autentico disastro”.