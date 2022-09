Serena Enardu e Pago, clamoroso. Due anni fa l’addio, ora la super-bomba di lei

Pago e Serena Enardu sono tornati insieme. L’indiscrezione di qualche giorno fa è stata confermata dall’ex tronista di Uomini e Donne. La coppia è stata spesso al centro del gossip. La partecipazione a Temptation Island mise a dura prova la relazione: i due infatti decisero di lasciare il programma separati. Dopo la partecipazione di Pacifico Settembre, questo il suo vero nome, al GF Vip c’era stato il ritorno di fiamma.

Dopo pochi mesi, tuttavia, era arrivato l’addio che sembrava definitivo. Dopo la separazione Serena si è concentrata sulla famiglia e in particolare sull’amore per il figlio Tommaso avuto da una precedente relazione. Pago, invece, ha speso le sue migliori energie sulla carriera, partecipando ad esempio a Tale e Quale Show dove ha ottenuto un grande successo. Poco tempo la sorella di Serena, Elga, aveva spiegato che i rapporti tra i due ex erano buoni.





Pago e Serena di nuovo insieme: le parole dell’ex tronista di UeD

Adesso abbiamo la conferma che Serena Enardu e Pago ci stanno provando di nuovo. L’ultima separazione risale al 2020, ora però i due sono tornati insieme. È stata la stessa ex tronista di Uomini e Donne a confermarlo, rispondendo ad alcune domande dei follower, come riportato da ThePipolGossip: “Credo nelle seconde o più occasioni nell’amore. Fondamentalmente credo nel sentimento dell’amore”.

“Quindi – continua Serena Enardu – credo che quando c’è una magia, un’alchimia, un’emozione forte,

le occasioni possono essere anche un milione, ma vale assolutamente la pena provarci e riprovarci e riprovarci tutte le volte che delle persone lo reputano opportuno. Ma soprattutto tutte le volte che le persone, quando si rincontrano, provano tutte queste belle emozioni”.

Una curiosità: Pago ha già vissuto dei ritorni di fiamma con Miriana Trevisan che infatti ha sposato due volte. Da lei ha avuto il figlio Nicola. A proposito di figli va detto pure che il cantante ha un ottimo rapporto con il figlio di Serena Enardu Tommaso. Motivo in più per fare un nuovo tentativo. Tanto più che in questo periodo l’ex gieffina è alle prese con problemi di salute insorti dopo essersi vaccinata: l’amore di Pago la sosterrà e conforterà anche in questo.

