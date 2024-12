Alba Parietti, brutta disavventura sulla neve: finisce in ospedale. Nei giorni scorsi avevamo parlato dell’avvenente conduttrice e opinionista per una ‘vicenda social’. In tanti l’avevano criticata per aver usato troppi filtri in una foto in cui compare insieme al compagno Fabio Adami: “Anche lui sta cercando di capire se è la Parietti“ ha scherzato un utente commentando la foto.

I due si trovano a Courmayeur dove stanno trascorrendo le vacanze di Natale. Stava andando tutto a meraviglia con Alba Parietti che nella serata di ieri, domenica 29 dicembre, ha festeggiato insieme ad altri vip. In un video eccola cantare il brano di Gino Paoli “Che cosa c’è” con Massimo Boldi. Poi, però, il giorno dopo, mentre stava sciando Alba ha avuto un incidente ed è stata portata in pronto soccorso.

Alba Parietti al pronto soccorso: cosa è successo sulla neve

Rischiano di trasformarsi in un incubo le vacanze di Natale per Alba Parietti. Dagospia ha rivelato che la conduttrice si trovava su una pista da sci quando è stata travolta da un ragazzino che subito dopo sarebbe scappato via. La Parietti è stata trasportata in ospedale al pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso.

Al momento “Sono in corso le ricerche dell’investitore delle nevi” fa sapere Ivan Rota su Dagospia. Alba Parietti, nel frattempo, non ha confermato né smentito l’incidente. Quello che sappiamo è che è stata portata in pronto soccorso e starebbe ancora in ospedale. Proprio 20 anni fa ebbe un altro spaventoso incidente, quella volta in macchina.

“Io vivo ogni giorno il senso di colpa che si chiama ‘sindrome del sopravvissuto’ – ha raccontato qualche tempo fa – e so che devo molto al destino per avermi regalato una seconda vita. Ma è una roulette russa”. Nelle prossime ore, probabilmente, si conosceranno le condizioni di salute del volto noto della tv.

