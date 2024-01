Se ne parlava insistentemente da mesi, ma adesso c’è la conferma definitiva che spazza via anche l’ultimo dubbio. Una nuova coppia vip è nata e si tratta di due personaggi non solo molto famosi, ma anche bellissimi. Un’unione che piace tantissimo ai fan di entrambi, che ora sperano di vedere quante più foto possibili insieme. Sono stati pizzicati dai paparazzi, nonostante abbiano fatto di tutto per nascondersi.

La nuova coppia vip è stata beccata durante una meravigliosa passeggiata insieme. Non si sono baciati pubblicamente, ma sono anche apparsi mano nella mano e comunque si avvertiva una complicità non solo amichevole. Già dall’ottobre dell’anno scorso si era vociferato di questa relazione, mai confermata ufficialmente. Ma ora ci sono le prove bomba.

Nasce una nuova coppia di super vip: beccati mano nella mano

Ma la prima immagine certa di questa nuova coppia di super vip è arrivata il 23 gennaio, ma solamente nelle ultime ore altre foto stanno diventando virali. Sono state postate su una pagina Instagram dedicata alla ragazza, che è una modella di fama mondiale. Il profilo in questione si chiama Followjennerhadids e qui possiamo trovare una carrellata di istantanee dei due famosi.

A fidanzarsi sono stati Gigi Hadid e l’attore Bradley Cooper, beccati nella capitale inglese Londra. Lui ha provato a non farsi riconoscere dai fotografi utilizzando occhiali da sole e cappello e anche lei ha usato gli occhiali da sole. Ma sono stati ugualmente paparazzati. E ora smentire questa storia d’amore è praticamente impossibile, essendoci immagini inequivocabili.

Bradley Cooper, 49 anni, è diventato famoso grazie alla commedia Una notte da leoni e al film Il lato positivo – Silver Linings Playbook, valso anche la sua prima candidatura all’Oscar. Sono 12 in totale le sue candidature. La supermodella Gigi Hadid ha invece 28 anni, quindi hanno una differenza di età di ben 21 anni, e la sua relazione più nota è quella col cantante Zayn Malik. Cooper ha invece un matrimonio alle spalle con l’attrice Jennifer Esposito e poi è stato fidanzato con la modella Irina Shayk, che gli ha permesso di avere una figlia nel 2017.