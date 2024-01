E dopo il maschietto, la femminuccia per la coppia vip. E quindi una sorellina per piccolo Romeo. È nata lo scorso 24 gennaio e si chiama Charlotte la nuova arrivata in famiglia. A dare il lieto annuncio proprio i neo genitori bis, con la prima immagine insieme alla bimba, ancora in ospedale. A corredo del dolcissimo scatto, una dedica alla figlia: “Ti amo già alla follia, sono così grata alla vita”. Sotto, inevitabile, una pioggia di like e di auguri per il fiocco rosa.

Durante i mesi della gravidanza, la modella ha spesso raccontato sui social il percorso che l’avrebbe condotta a diventare mamma bis e ora il momento tanto atteso è arrivato. Ma non hanno svelato subito la bella notizia, anche se è stato “difficile mantenere il segreto”. Si è saputo ad agosto che avrebbero avuto un secondo figlio, con un bellissimo video che ha coinvolto tutti e tre.

Fiocco rosa vip: dopo Romeo, è nata Charlotte

“Abbiamo qualcosa da dirvi”, bisbigliava nel filmato girato in una villa Gabrielle Caunesil, la top model francese 32enne sposata con Riccardo Pozzoli, 37 anni, startupper, esperto di comunicazione nonché ex fidanzato di Chiara Ferragni. Poi mostrava il pancino, accentuato da un micro top che lo lasciava scoperto.

Il bacio del marito e poi quello di Romeo, nato nel 2021, sulle note della romantica canzone ‘To Build A Home’. In una Storia Instagram successiva la modella aveva poi fatto sapere di avere avuto delle difficoltà durante il primo trimestre e quindi di aver preferito aspettare prima di dare l’annuncio.

La piccola Charlotte è nata a Parigi, città natale della modella e fondatrice del brand di abbigliamento La Semaine Paris. Fino a qualche tempo fa Gabrielle Caunesil aveva paura di non poter restare incinta a causa dell’endometriosi di cui soffre e di cui ha sempre parlato apertamente. E invece il destino ha portato a lei e al marito un altro fiocco. Rosa, però, questa volta.