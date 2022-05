Orietta Berti è nonna da poco meno di un mese. Lo scorso 30 aprile era infatti stata annunciata in anteprima la nascita della nipote, figlia dunque del suo Otis. E ora si è materializzato il momento più bello ed emozionante, infatti la cantante ha mostrato le foto della bimba per la prima volta in assoluto sul suo profilo Instagram ufficiale. Lo ha fatto con un video postato in rete, che ovviamente ha raccolto il consenso di tutti i suoi follower, impazziti dinanzi a quel filmato davvero meraviglioso.

Orietta Berti è felicemente nonna e le foto della nipote stanno già spopolando in rete. La notizia riguardante Orietta Berti era dunque stata anticipata da Gente, mentre non c’erano stati comunicati da parte della cantante. Questo l’annuncio su Orietta Berti, che può essere chiamata nonna per la seconda volta: “Gente vi dà una notizia in anteprima: Orietta Berti è diventata nonna bis! Fonti certe ci hanno confermato che questa mattina alle 6.15, nell’ospedale di Montecchio Emilia, è nata Ottavia, secondogenita di suo figlio Otis”.





Orietta Berti nonna: le prime foto della nipote Ottavia

Orietta Berti in versione nonna ha fatto impazzire tutti, così come le foto della nipote Ottavia. Lei nella didascalia a corredo del filmato ha scritto: “Gente settimanale. Il backstage del nostro servizio di copertina con la sempre splendida Orietta Berti”. Quindi, ha ripreso le parole scelte dal settimanale e lei ha risposto con un semplice, ma importantissimo “grazie”. Sotto il suo post una marea di commenti e non sono mancate le reazioni anche da parte di diversi personaggi famosi.

Tra i vip spiccano i cuori pubblicati da Mara Maionchi e Fedez, mentre gli altri suoi ammiratori comuni hanno postato: “Ma quanta tenerezza”, “Mamma mia quanto è bella”, “Che famiglia stupenda, siete tutte bellissime e Orietta, quel colore lilla ti dona tantissimo”. Poi ancora: “Auguri per la tua seconda nipotina”, “Che gioia, bella sia la nonna che la nipote”, “Orietta sei dolcissima”, “Wowwww, che meraviglia delle meraviglie. Nonna e nipotina fantastiche”. Dunque, un plebiscito per entrambe.

Orietta Berti è unita in matrimonio con Osvaldo Paterlini dal 1967 e i due hanno avuto due figli maschi: Omar ed Otis. Parlando invece delle sue ultime esperienze professionali, è stata ospite de Il Cantante Mascherato tra febbraio e aprile scorsi, mentre durante Sanremo 2022 ha cantato per quattro serate dalla Costa Toscana in compagnia del collega Fabio Rovazzi.

