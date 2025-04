Negli ultimi giorni, le voci su un presunto peggioramento delle condizioni di salute di Al Bano Carrisi hanno preso piede sui social e nei corridoi del gossip, insinuando che il celebre cantante pugliese si trovasse addirittura costretto su una sedia a rotelle. Ma è proprio l’artista di Cellino San Marco a intervenire personalmente per smentire con decisione queste illazioni, scegliendo il suo profilo Instagram per ristabilire la verità.

Nel video pubblicato sul social, Al Bano appare in forma smagliante mentre esegue delle flessioni, un gesto simbolico e concreto allo stesso tempo, pensato per fugare ogni dubbio sul suo stato di salute. “Ho visto da qualche parte che dicono che sto bloccato, che sto sulla sedia a rotelle, ma quante balle?”, dice con tono diretto e irritato. Carrisi chiarisce che la falsa notizia sarebbe nata dalla volontà di promuovere un prodotto miracoloso per il benessere fisico, legandolo impropriamente alla sua immagine: “Tutto perché io dovrei proporre un prodotto che mi fa sentir bene, che mi fa tornare in piedi. Ma io mi rialzo senza bisogno di altri prodotti”.

Albano Carrisi, l’annuncio dopo le brutte voci sulla sua salute

Il cantante, con la consueta schiettezza, punta il dito contro chi propaga notizie infondate solo per tornaconto: “Sono qua per dirvi che grazie a Dio sono in ottima salute alla faccia di coloro che vendono balle, bugie, menzogne, sicuri che stanno facendo solo e maledettamente quel mestiere: i menzogneri”. Il suo messaggio è chiaro: la sua salute è perfetta e non c’è alcun motivo per credere alle dicerie circolate online.

Nonostante gli ottant’anni ormai alle porte, Al Bano non mostra alcun segno di cedimento. Anzi, nel video ironizza sul passare del tempo, sottolineando con orgoglio la propria energia: “Certo non ho più vent’anni, ne ho quattro volte venti, però mi preparo con un bonus di due”. E conclude con un augurio rivolto ai suoi fan: “A tutti voi vi auguro una lunga vita, grande salute e buon tutto sempre. E un bel carico di felicità”.

A dimostrazione ulteriore della sua vitalità, Al Bano tornerà a calcare il palcoscenico insieme a Romina Power. Il primo concerto della coppia sarà a Madrid, in Spagna, il 24 maggio. Un evento atteso dai fan di tutto il mondo, che conferma ancora una volta come la voce di “Felicità” sia lontana dal pensionamento e più viva che mai.