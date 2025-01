Negli ultimi decenni, la chirurgia estetica è diventata una delle scelte più comuni tra le celebrità, che cercano di perfezionare il proprio aspetto fisico, spingendo i confini della bellezza verso livelli sempre più estremi. Tuttavia, dietro a questa ricerca di perfezione si nasconde una vera e propria ossessione che, in alcuni casi, porta a trasformazioni straordinarie e talvolta discutibili. L’esempio più lampante è quello di Rodrigo Alves, noto come “Ken Umano”.

Negli ultimi anni Rodrigo ha speso milioni di euro non solo per raggiungere l’aspetto della famosa bambola della Mattel, e negli ultimi anni diventando donna con il nome Jessica. Tra i tanti vip che hanno ricordo alla chirurgia estetica in maniera ossessiva anche la musicista e rapper cinese Mila Baby. Mila ha subito diversi interventi estetici, tra cui il Brazilian Butt Lift (BBL), l’inserimento di protesi ai glutei, due aumenti del seno e il trattamento con filler per le labbra.

trasformazione choc della cantante Mila Baby

Nonostante la difficoltà di trovare vestiti che le stiano bene in Cina, dedica un’ora e mezza ogni mattina alla sua preparazione e ama ostentare la sua figura. Nonostante le critiche, Mila non ha intenzione di fermarsi con le modifiche al suo corpo. Ha in programma di sottoporsi a un altro aumento del seno e persino di rimuovere alcune costole per ottenere un girovita più sottile. “Il mio obiettivo è spostare le costole il prima possibile”, ha dichiarato in una recente intervista con Truly TV su YouTube.

Il suo primo intervento risale al 2019, effettuato all’estero. “Penso che il mio aspetto sia super carino, unico e bello”, ha affermato. Nonostante la difficoltà nel trovare abiti adatti in Cina, Mila preferisce indossare vestiti attillati che mettano in evidenza la sua figura. “Quando vado nei bar o nei club, le ragazze mi odiano. Sono preoccupate che i loro fidanzati mi guardino. Sono bella e ho un bel corpo, quindi se qualcuno vuole scattarmi una foto, dico ‘OK’. Mi piace”, ha detto.

Come cantante e influencer sui social media, Mila è consapevole delle forti critiche che riceve online, con alcuni che la avvertono che “morirà” se continua con gli interventi chirurgici e altri che prevedono che “sarà brutta quando invecchierà”.

Per quanto riguarda l’asportazione delle costole, si tratta di un intervento chirurgico serio che comporta la rimozione di una o più costole, operazione che può essere eseguita per ragioni mediche o per ottenere una figura a clessidra. Si è a lungo ipotizzato che a sottoporsi a questa procedura siano state celebrità come Marilyn Monroe e Cher, ma questa procedura non è comunemente eseguita nel Regno Unito e presenta dei rischi poiché le costole proteggono gli organi vitali.