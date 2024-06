Arrivano nuovi, succosi gossip che riguardano i protagonisti dell’ultimo Grande Fratello. Arrivano e con tanto di prove video e fotografiche da Deianira Marzano, che mercoledì sera è stata ospite dellalla trasmissione radiofonica Gente di Marte, in onda su Radio Marte e condotta da Gabriele Parpiglia. Intanto un aggiornamento sui cosiddetti Beabaldi che come sappiamo si sono ritrovati dopo la fine del reality.

I fan li hanno avvistati e la foto è stata mostrata sempre dall’influencer ed esperta di gossio nel corso del suo intervento radiofonico (il video lo trovate poco più sotto). “Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi insieme, super innamorati che passeggiano per strada. Penso siano a Roma. Fanno anche delle serate insieme. Serate in ristoranti dove si mangia e si balla e poi ci stanno loro. Si sono arrangiati anche loro a fare queste cose”, spiega Deianira.

Sergio e Greta del Grande Fratello, lo scoop

Ma lo scoop più importante riguarda i Sergetti, ossia Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. I due, che avevano iniziato una conoscenza nella casa e poi, una volta fuori, si sono messi ufficialmente insieme, si erano detti addio pochi giorni fa. Domenica scorsa, per la precisione, l’imprenditore aveva annunciato la rottura a mezzo Instagram, facendo intendere anche di essere stato tradito.

Beh, sempre nel corso della trasmissione Gente di Marte, Deianira Marzano ha mostrato un video in cui si vedono i due mano nella mano a passeggio per strada. Ritorno di fiamma? “Dopo il litigio della settimana scorsa, Sergio D’Ottavi che è il fidanzato di Greta del GF aveva postato un post facendo intendere che lei lo avesse tradito”.

“Lui poi aveva smentito questa cosa, anche lei l’aveva smentita – continua la Marzano – Poi non si è saputo più nulla. Ma sono stati visti, c’è il video. Sono tornati insieme ufficialmente. Erano a Jesolo. Sì, sono tornati insieme”. I due erano già stati avvistati in un bar nei giorni scorsi mentre ridevano e chiacchieravano, successivamente in compagnia di una fan. Stando a quanto trapelato, Greta e Sergio stavano provando a ricucire il loro rapporto e a quanto pare ci sono riusciti.