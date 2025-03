“Ora e per sempre”. E sono fiori d’arancio per il famoso e la compagna, mamma del suo Tommaso. La proposta di matrimonio vip è arrivata nel giorno del 27esimo compleanno di lei, con un anello meraviglioso donato durante una cena romantica in un ristorante di Firenze con vista sull’Arno, che affaccia su Ponte Vecchio. Proprio come il più romantico degli innamorati lui si è inginocchiato e ha aperto la scatolina che conteneva l’anello.

Visibile la commozione e anche la sorpresa di Sara che si è portata le mani al viso e, poi, avvicinandosi al futuro marito ha indossato l’anello per poi baciarlo appassionatamente. Su Instagram anche uno scatto del prezioso regalo appena ricevuto e la scritta “Ora e per sempre” a corredo della foto. Si tratta di un solitario in oro bianco, con incastonato un diamante.

“Ora e per sempre”: Nicolò Zaniolo sposa Sara Scaperrotta

E così a 4 anni dalla nascita di Tommaso Nicolò Zaniolo sposa Sara Scaperrotta. Storia turbolenta la loro, che però ha avuto il suo lieto fine. Come si ricorderà, la coppia aveva avuto una rottura turbolenta nel 2020, quando lei scoprì di essere incinta. Dopo 2 anni insieme, il calciatore decise di interrompere la relazione: disse in più occasioni di non sentirsi pronto a diventare padre. Ma lei poi smentì.

Quando è nato il bambino, però, i due pian piano si sono riavvicinati, fino al ricongiungimento definitivo dello scorso anno. A maggio 2024 i due hanno infatti ufficializzato il ritorno insieme, pubblicando lo scatto di un ritratto di famiglia, con l’attaccante della Fiorentina e la compagna influencer a bordo campo, insieme al piccolo Tommaso.

E ora è arrivata la proposta di matrimonio. Proposta che ha scatenato una miriade di commenti sui social, tra tifosi del team viola e i fan della coppia, con messaggi di auguri e felicitazioni per il nuovo capitolo che i due si apprestano a vivere insieme. “Davanti a Ponte Vecchio non ti avrebbe mai detto di no”, ha scritto un utente commentando il gesto romantico di Nicolò Zaniolo.