Nonostante la storia d’amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti sembri ormai archiviata da mesi, un recente gesto social ha riacceso i riflettori su una delle coppie più chiacchierate nate sotto i riflettori dei reality. I due, protagonisti prima di Temptation Island e poi della scorsa edizione del Grande Fratello, avevano lasciato il pubblico con il fiato sospeso per via dei continui tira e molla che hanno contraddistinto la loro relazione. Dopo la rottura avvenuta nell’estate scorsa, tutto sembrava definitivo: ognuno aveva preso la propria strada, apparentemente senza più alcuna intenzione di tornare indietro.

Perla, con la determinazione che da sempre la contraddistingue, si è trasferita a Milano, dove ha iniziato una nuova fase della sua vita lavorativa, immergendosi completamente nel mondo del digital marketing e affermandosi come influencer a tempo pieno. Un percorso che l’ha portata a collaborare con diversi brand e ad accrescere ulteriormente la sua visibilità online. Mirko, dal canto suo, ha scelto di voltare pagina puntando su un ambito completamente diverso: si è trasferito a Roma per iscriversi a una scuola di recitazione e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della televisione. Proprio nella Capitale ha conosciuto Silvia Ghio, con la quale è attualmente legato sentimentalmente.

Mirko, colpo di scena: cosa è successo con Perla

Tuttavia, proprio quando i due sembravano più distanti che mai, alcuni utenti del web hanno notato un dettaglio che ha riacceso l’interesse dei fan più romantici. Su X, l’ex Twitter, ha cominciato a circolare un video che mostra Brunetti intento a mettere like a diversi contenuti social dedicati a Perla. In molti hanno subito pensato a un ritorno di fiamma, alimentando le speculazioni su un possibile riavvicinamento. Secondo alcuni, quei like potrebbero essere stati messi per errore; secondo altri, invece, si tratterebbe di un gesto simbolico, una sorta di segnale distensivo da parte di Mirko nei confronti della sua ex compagna.

A commentare l’episodio è stato anche Amedeo Venza, volto noto del gossip social. Inizialmente scettico sull’autenticità del gesto, Venza aveva parlato di like falsi, probabilmente frutto di qualche fotomontaggio. Ma a distanza di poche ore è tornato sui suoi passi, confermando che quei like erano invece veri e ben visibili ai più attenti osservatori della rete. Una rivelazione che ha ulteriormente alimentato la curiosità degli utenti, sempre pronti a scrutare ogni minimo dettaglio della vita degli ex gieffini.

Questo è smerdare Minkiette. Guardate a chi e cosa metteva like il vostro Mirko sabato. #perletti pic.twitter.com/W1FA1WN1MO — ValeS6 (@ValentinaStucc2) April 18, 2025

Se da un lato la mossa social di Mirko ha risvegliato vecchi entusiasmi tra i fan della coppia, dall’altro non sembra aver scalfito la nuova quotidianità di entrambi. Al momento, infatti, non sono arrivati né commenti né smentite ufficiali dai diretti interessati, che continuano a mantenere un profilo piuttosto riservato sul tema. Resta da capire se si è trattato solo di un semplice scroll distratto o se, dietro quei like apparentemente innocui, si nasconda un messaggio più profondo. In attesa di ulteriori sviluppi, i fan più accaniti non smettono di sperare.