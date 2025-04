Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la notizia clamorosa. Da qualche settimana le voci sulla coppia vip si rincorrono. Prima quella foto sul frigorifero di un’ecografia che ha riacceso fortissimo il gossip sul possibile primo figlio in arrivo, poi però ecco le nubi scure. Le giornate in casa Rodriguez sarebbe state caratterizzate da incomprensioni, litigi e probabilmente una crisi.

Sembrava che i problemi maggiori fossero sorti tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser. La showgirl non avrebbe gradito alcuni comportamenti del modello nei confronti della sorella e così i due sarebbero arrivati ai ferri corti. A quanto pare la nativa di Buenos Aires avrebbe smesso di seguire sui social il cognato. Ora, però, il sempre ben informato Alessandro Rosica disegna un quadro ancora più fosco.

Leggi anche: “Cecilia è incinta e Belen è arrabbiata”. Fioccano indiscrezioni: cosa succede nella famiglia Rodriguez





Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: è rottura. Cosa è successo

Qualcosa di grave è successo tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due hanno trascorso la Pasqua ognuno per conto suo. Mentre continuano le voci sulla possibile gravidanza, l’esperto di gossip Alessandro Rosica fa sapere: “Continuano a non vedersi insieme, lei è di sicuro con la sua famiglia ma lui boh. Ma cosa può essere successo di così grave? Lei in attesa poi e mi rattrista saperli così a me piacciono molto come coppia”.

Sembra rientrata la ‘crisi social’ tra Belen e Ignazio e i due sono tornati a seguirsi. Ma Cecilia e suo marito non postano da tempo foto insieme: “Purtroppo i figli non cambieranno mai i problemi che c’erano prima – spara Rosica – Peccato davvero perché mi piacevano troppo”. Dunque sembra davvero finita tra Chechu e Ignazio, che solo il 30 giugno scorso si sono uniti in matrimonio.

Secondo l’esperto di gossip Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser torneranno insieme solo a favore di telecamera: “Li rivedremo all’annuncio e al parto! Ma poi non credo che si sia più lunga vita per questa coppia“. E ancora: “Purtroppo dico, perché a me piacevano tanto, ma è innegabile la situazione ormai”. A questo punto non resta che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati…

“Svelato il sesso del figlio in arrivo”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il gossip corre