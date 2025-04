C’è una clamorosa vicenda privata che ha travolto una figura molto nota nel mondo del calcio ha suscitato scalpore tanto nei salotti sportivi quanto in quelli di cronaca rosa. Una storia di tradimenti, telefonate dimenticate e una rottura familiare che si è consumata parallelamente a un’importante svolta professionale. Tutto è cominciato con una chiamata non chiusa correttamente, un errore tanto banale quanto devastante, che ha aperto uno squarcio irreparabile in un matrimonio durato oltre trent’anni.

Solo dopo si è scoperto che il protagonista della vicenda è un ex allenatore di grande successo, che nel 2024 ha guidato una delle squadre più amate del Brasile a una stagione storica. Poco prima della fine dell’anno, proprio mentre si concludeva il suo rapporto professionale con il club carioca, anche la sua relazione con la moglie toccava il capolinea. A far esplodere tutto è stata la voce di una giovane donna, colta in una conversazione privata da colei che fino a quel momento era stata la sua compagna di vita. Le coincidenze tra la rottura sportiva e quella familiare sono state così evidenti da spingere la stampa brasiliana a tracciare un parallelo tra le due separazioni.

Leggi anche: “Tra noi è finita”. La coppia vip italiana annuncia la rottura del matrimonio dopo meno di un anno





Divorzio vip dopo 30 anni: lei ha scoperto l’amante dal telefonino

Si tratta di Artur Jorge, ex difensore del Braga e poi allenatore simbolo della squadra portoghese, che aveva conquistato il cuore dei tifosi del Botafogo portando il club alla vittoria sia nel campionato brasiliano sia nella Copa Libertadores. Oggi allena l’Al-Rayyan in Qatar, dove percepisce uno stipendio milionario, ma ha lasciato dietro di sé una scia di dolore. La sua ex moglie, Maria Marques, lo ha lasciato dopo aver sentito per caso, durante una telefonata non chiusa, la voce dell’amante del marito: Hanna Santos, una giovane ex dipendente del Botafogo, di ventuno anni più giovane e nipote della leggenda Nilton Santos. Una scoperta che ha spezzato un’unione familiare, suscitando indignazione anche tra i figli della coppia, tutti schieratisi con la madre.

Secondo quanto riportato dal quotidiano brasiliano Extra, l’inizio della relazione tra il tecnico portoghese e la giovane Hanna risale a poco prima della finale di Libertadores vinta contro l’Atletico Mineiro. I due si erano conosciuti a marzo, dietro le quinte di Botafogo TV, dove lei lavorava come reporter. I viaggi e la vicinanza alla squadra hanno creato un legame sempre più stretto, culminato in un’intimità ormai difficile da nascondere, soprattutto dopo il viaggio in Qatar per la Coppa Intercontinentale. Lì, lontani da sguardi indiscreti, la relazione si è palesata con passeggiate nel centro di Doha e fotografie insieme. Il tutto mentre la moglie rimaneva ignara a Rio.

Artur Jorge trai esposa com neta de Nilton Santos e termina casamento de 30 anos.



O treinador conheceu Hanna nos bastidores da Botafogo TV, onde ela era repórter e comentarista.



O romance foi descoberto porque o treinador falou com a esposa no celular e esqueceu de desligar,… pic.twitter.com/dv21hf2di5 — CANDANGO COERENTE 🔰 (@otaudotiago) April 28, 2025

Il colpo di scena è arrivato quando Maria ha sentito le frasi d’amore tra il marito e la giovane amante, dando così una drammatica conferma ai sospetti che circolavano già tra giocatori e membri dello staff. Nonostante il dolore, la donna ha reagito con fermezza e dignità, pubblicando sui social un messaggio che ha colpito molti: “Il tradimento non riguarda ciò che hai fatto o non hai fatto. […] Chi tradisce non lo fa per mancanza di amore nell’altro, ma per mancanza di valori in se stesso”.

Una frase che racchiude il senso di una ferita difficile da rimarginare, amplificata dall’allontanamento dei figli dal padre. Intanto, la nuova storia d’amore prosegue senza intoppi: Hanna si è dimessa dal suo lavoro e ha già raggiunto più volte il tecnico in Qatar, dove la loro nuova vita è ormai cominciata.