Noemi Bocchi fotografata da Selvaggia Lucarelli. La giovane romana continua a far parlare di sé e, ad aggiungersi ai pettegolezzi, si è messa in mezzo la giornalista, che con la sua ironia ha scatenato una ‘bufera’ in rete. Ma andiamo con ordine. Noemi Bocchi e Francesco Totti sono stati avvistati insieme e, per il compleanno di Francesco, lei gli ha organizzato una festa a sorpresa in un ristorante speciale.

In una intervista rilasciata al Corriere della Sera Francesco Totti è uscito allo scoperto con Noemi, ufficializzando la loro liaison. Di recente i due sono stati paparazzati insieme durante i festeggiamenti del compleanno dell’ex Capitano, che si sarebbero svolti nello stesso ristorante in cui lui chiese la mano di Ilary Blasi 20 anni fa.

Leggi anche: “Cosa hanno fatto a mio padre”. Selvaggia Lucarelli, la denuncia choc: “Che schifo”





Noemi Bocchi fotografata da Selvaggia Lucarelli: “Scarpe e borsa di Ilary Blasi”

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Totti ha raccontato del furto dei Rolex dalla cassetta di sicurezza della banca da parte dell’ex moglie ed ex suocero e delle corna che Ilary Blasi gli avrebbe fatto lo scorso anno. Insomma, una vera bufera alla quale la conduttrice Mediaset non ha tardato a rispondere.

Dopo il famigerato caso dei Rolex di lui e le borsette di lei, adesso Blasi vorrebbe indietro più di 100 paia di scarpe costose, portafogli, gioielli e – udite, udite – anche la Smart di famiglia “benché intestata a Francesco, come tutte le altre auto”. A questo proposito sul suo account, Selvaggia Lucarelli ha condiviso uno scatto rubato a Noemi Bocchi.

Nelle foto, la 34enne è in abiti casual per lo shopping: eccola con sneakers, jeans e una t shirt nera. Con lei c’è una amica. La giornalista ja incontrato per caso la nuova fiamma dell’ex calciatore e ha ironizzato in un post via social scrivendo: “Le volevo dire che deve inventarsi qualcosa di simpatico almeno quanto la storia davanti al negozio Rolex per superare Ilary nel mio cuore, ma poi sono andata dritta”. La foto di Noemi Bocchi pubblicata da Selvaggia Lucarelli pare sia stata presa sul serio da molti utenti social, convinti che Francesco Totti abbia davvero regalato scarpe e borse di Ilary Blasi alla sua nuova fiamma e poi distrubuite alle sue amiche (Ha regalato le borse della ex moglie??????????? E ha messo le scarpe della figlia ?????????????? Ma ho capito bene??????????????, si legge tra i commenti).

Selvaggia Lucarelli è dovuta intervenire sui social scrivendo un post di chiarimento sulla sua ironia. “Chiarisco meglio la storia di questa foto che ho messo nelle storie perché sta creando confusione. – ha scritto Selvaggia parlando della foto di Noemi Bocchi – Stavo andando a ritirare un vestito a Roma, ero a piedi, facevo qualche foto ai tifosi del Betis che hanno invaso il centro e siccome sono la persona più fisionomista del globo, chi noto per strada? Noemi, la nuova fidanzata di Totti. Nulla di che se non fosse che dalla foto deduciamo che le famose borse di Ilary forse sono state distribuite tra le amiche e che lei indossa un paio di sneakers sulla cui linguetta c’è scritto indovinate cosa? CHANEL p.s. Quella sulla borsa è UNA BATTUTA. Gesù mio, mi prendete pure sul serio”.