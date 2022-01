Ne abbiamo parlato più volte di Nicolò Scalfi, il super campione di Caduta Libera, il quiz di Gerry Scotti. È dal 2019 che il giovane, puntualmente – anno dopo anno – punta L’Isola dei Famosi. Reality che, nonostante il grosso fandom del ragazzo, non lo ha mai preso in considerazione. Ed è lo stesso Nicolò a confessarlo: intervistato da SuperGuidaTv dopo aver perso il torneo dei campionissimi, ha rinnovato il suo interesse per il reality di sopravvivenza che nel mentre è passato da Alessia Marcuzzi ad Ilary Blasi.

Nicolò Scalfi ha detto: “Se ho accantonato l’idea di partecipare ad un reality? No. Ma non ho mai contattato agenzie. Ho saputo che per i reality a fare la differenza sono le candidature. Non mi sono arrivate proposte ma in futuro sono aperto anche ad esperienze di questo tipo. Non farei però il Grande Fratello Vip, è l’unico reality che rappresenta per me un tabù. E’ un tipo di reality che non mi è mai piaciuto guardare e non mi ci vedrei all’interno di quel contesto. Mi sentirei più adatto per L’Isola dei Famosi”.

Insomma, il ragazzo sembra super intenzionato a partecipare, a differenza di tanti altri che magari lo anno solo per aumentare un po’ la propria visibilità. A pensarci bene, e questo è uno spassionato consiglio per i produttori del reality, uno come Nicolò Scalfi non sarebbe affatto un’idea malvagia. Un ragazzo che piace al pubblico, educato e rispettoso degli altri.





Proprio Nicolò Scalfi qualche tempo fa aveva detto: “Tra le due vittorie ho vinto circa 760 mila euro, ma non so dirti la cifra esatta perché è passato tanto tempo e poi c’è stata anche la vittoria del Torneo dei campioni. Si trattava però di gettoni d’oro e quindi la consegna è stata un po’ particolare”.

E conclude Nicolò Scalfi: “La prima volta è arrivato a casa il corriere, tipo pacco di Amazon, con 200 mila euro in gettoni d’oro. Ho “preso visione”, come da prassi, dopo di che potevo scegliere se incassarli materialmente, e farne ciò che volevo, oppure ricevere un bonifico. Ho scelto questa seconda soluzione, anche se la cifra è diminuita per via della tassazione e del tasso di cambio“. Un ragazzo semplice insomma, non sarebbe magnifico?